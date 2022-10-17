居英港人曼城中國領館前抗議遭毆打 英首相府：深切關注

英國/中國/外交

英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人10月17日就居英港人在中國駐曼徹斯特領事館外抗議期間遭毆打事件表示，對此事“深切關注”。當地警方現已對該事件展開調查。

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英國首相發言人在回答《南華早報》的質詢時表示，“關於這一事件的報道 顯然令人深感關切”。該發言人補充說：“據我所知，大曼徹斯特地區警方立即對該事件作出了反應。我意識到他們的調查正在進行中，所以我不適合發表其他評論”。

大曼徹斯特地區警察局稱，該部門已經啟動了一項調查，並理解這一事件所引起的“震驚和關切”。當地警方補充說，正在與英國國家執法和外交夥伴進行聯絡。

大曼徹斯特地區警察局助理局長波茲（Rob Potts）通過聲明表示：“我們理解這一事件不僅對當地，而且對那些與我們大曼徹斯特地區的社區有聯繫的更遠的地方所造成的震驚和關切。很明顯，開始時只是一場和平的抗議活動，但後來卻意外地升級了，我們的警官以專業的方式應對具有敵意的動態局勢，幫助受害者並確保他不會受到任何進一步的傷害。”

波茲在聲明中說：“我們經驗豐富的重大事件小組的警探們正在進行充分和全面的調查，我可以向公眾保證，我們將探索所有可行的途徑，將我們認為對周日在中國領事館外看到的場景負有責任的人繩之以法”。

波茲稱：“這項調查需要時間，但我們正在支持遭受這一襲擊的男子，並確保我們的當地官員提供明顯的保證，並向任何可能希望與我們交談的人提供服務。”