聯合國兒童基金會：俄烏戰爭和通貨膨脹導致數百萬兒童陷入貧困

俄烏戰爭/聯合國兒童基金會

2022年4月4日烏克蘭一兒童在死去家人墳墓前

聯合國兒童基金會周一發布最新研究警告，近幾個月來，俄烏戰爭和導致生活成本上升的通貨膨脹讓東歐和中亞再有數百萬兒童陷入貧困。

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聯合國兒童基金會今天發布最新研究警告，俄烏戰爭引發的經濟危機，引發不斷上升的通貨膨脹導致400萬東歐和中亞兒童陷入貧困，比2021年增長了19%。

該基金會指齣兒童正在承擔戰爭引發經濟危機的最沉重後果，他們越來越難獲得基本生活用品。

聯合國兒童基金會這份涵蓋22個國家的研究顯示在東歐和中亞兒童占人口的25%，他們在新增的1060萬貧困人口中卻佔了將近40%，

分析指出自從俄羅斯2月入侵鄰國烏克蘭以來，俄烏兩國兒童受害最深。特別值得關注的是俄羅斯有新增 280 萬的兒童陷入貧困。

在聯合國兒童基金的本次調查中，俄羅斯兒童幾乎佔新增貧困兒童總數的3/4，其主要原因是一方面俄羅斯人口數量大，另外一方面西方國家對俄羅斯經濟制裁，產生巨大影響，讓俄羅斯的國內生產總值大幅下降了8%，缺少日常基本生活用品。

聯合國兒童基金會表示，同樣烏克蘭生活在貧困中的兒童增加50萬人，僅次於俄羅斯；羅馬尼亞則排第3，貧困兒童增加11萬人。

聯合國兒童基金會法國地區負責人阿德琳·哈贊呼籲，支援這些貧困兒童和家庭，否則幾乎可以肯定會有更多孩子失去生命、學習和未來，他們有可能更容易遭受暴力、剝削和虐待。而且在2022年貧困將會導致不到一歲的4500名兒童死亡。