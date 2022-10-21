華郵：特朗普海湖莊園涉密文件中包含對伊朗和中國的敏感情報

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《華盛頓郵報》10月21日引述知情人士的話報導稱，美國聯邦調查局（FBI）從前總統特朗普的駐地海湖莊園找到的一些涉密文件中包括有關伊朗和中國的高度敏感情報。這些知情人士稱，若與他人分享這些信息，可能會暴露美國希望對外保密的情報收集方法。

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報導稱，多名匿名的知情人士對正在進行的調查介紹說，在美國聯邦調查局查獲的文件中，至少有一份文件描述了伊朗的導彈計畫。他們說，其他文件描述了針對中國的高度敏感的情報工作。專家們說，未經授權披露文件中的具體信息會帶來多種風險。協助美國情報工作的人員可能受到威脅，收集方法也可能受到影響。此外，其他國家或美國的對手可能因美國秘密採取的行動而對其進行報復。

知情人士說，關於伊朗和中國的涉密文件被認為是美國聯邦調查局在調查特朗普及其助手可能不當處理機密信息、阻撓和破壞政府記錄的過程中，迄今發現的最敏感文件之一。特朗普已多次否認在海湖莊園中存放這些文件是錯誤行為。特朗普在最近的一次電視採訪中聲稱，他對自己擁有的任何文件都進行了解密，而且作為總統有權對信息進行解密，“即使是想一想的話”。特朗普的發言人沒有立即回應《華盛頓郵報》周五上午的置評請求。

報導指，根據法庭文件，一些最敏感的材料是在美國聯邦調查局8月8日經法院批准對特朗普海湖莊園進行的搜查中找到的，FBI探員在搜查中查獲了約13000份文件，其中103份是機密文件，18份是“絕密”文件。這些文件是在調查過程中找到的第三批機密文件。根據法庭記錄，今年早些時候從海湖莊園自願送到美國國家檔案和記錄管理局的箱子被發現包含184份機密文件，其中25份被標記為“絕密”。今年6月，特朗普的代表對傳票作出回應，向調查人員提供了另外38份機密文件。

《華盛頓郵報》此前曾報道，在美國聯邦調查局搜查中查獲的文件之一描述了一個外國的軍事防禦，包括其核能力。討論此案的人士不願透露該情報是否與伊朗、中國或其他國家有關。伊朗的導彈和核武發展計畫受到西方世界的密切關注；美國情報機構認為，德黑蘭已接近擁有足夠的核武器裂變材料，但尚未顯示出掌握了部署此類武器所需的一些技術，例如將核彈頭與遠程運載系統相結合的能力。

熟悉此事的人士說，特朗普或其助手在離開白宮後顯然將許多更敏感的文件帶到了海湖莊園，這些文件是不包含情報消息來源姓名的最高級別分析文件。但這些人說，即使沒有個人識別信息，這些文件也能為外國對手提供寶貴的線索，讓他們了解美國可能如何收集情報，以及從誰那裡收集。

美國聯邦調查局將有關這些文件的問題提交給司法部，司法部拒絕對本文發表評論。美國國家檔案館的官員去年開始要求特朗普歸還其政府記錄，因為官員們開始相信一些記錄，比如來自朝鮮領導人金正恩的信件下落不明，也許在特朗普手中。自海湖莊園被搜索以來，特朗普堅稱，當時作為總統，他可以在沒有任何文件的情況下解密信息。