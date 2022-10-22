梵蒂岡證實中梵主教任命臨時協議有效期再延長兩年

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據梵蒂岡新聞網10月22日報導稱，聖座與中華人民共和國經過適當的協商和評估後，同意將2018年9月22日簽署、2020年10月22日首次續簽的關於主教任命的臨時協議有效期再延長兩年。

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報導稱，梵蒂岡方面願意繼續與中方進行相互尊重和有建設性的對話，為使上述協議得到富有成效的執行，並進一步發展雙邊關係，促進天主教會的使命和中國人民的福祉。

聖座國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機為此在接受《羅馬觀察報》和《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》採訪時宣稱：“協議的核心當然也與鞏固一種國家機構和文化方面的良好對話有關，但主要關係到在中國教會日常生活的實質性益處”。他的上述發言意在解釋梵蒂岡方面與北京方面簽署並二次續約的原因。

梵蒂岡新聞網記者在採訪中提問稱，“樞機閣下，能和我們談談促使聖座選擇延續臨時性協議的行程？”

帕羅林說：“為回答這個問題，需要提一下這個事實：2018年9月22日，聖座與中華人民共和國政府簽署了關於《主教任命臨時性協議》。這協議是‘臨時性的’，因為我們仍處在一個試驗期。與以往那樣，如此困難和棘手的情況需要有適當的時間來實施，以能檢驗效果並找出能改進之處。此外，正如我們所知，再加上新冠疫情給雙方代表團的會面造成了可以理解的障礙，而代表團則是留意跟進和評估協議本身的執行情況。”

帕羅林說：“基於這些原因，協議的有效期於2020年首次得到延長，現在又被再次延長兩年。教宗方濟各以決心、耐心和遠見，決意繼續這個行程，這不是幻想在人的尺度下找到完美，而是確實希望能確保中國天主教會團體，即使在如此複雜的環境中，也能有牧人的領導，他們應當得起且能勝任受託付的工作。”

記者問道，“在中國任命新主教，需要遵循與北京政府商定的特別程序。關於這一點，您能向我們談談嗎？”

帕羅林說：“歷史告訴我們，在任命主教這一微妙且重要的問題上，聖座經常需要商定相關的程序，使其考慮到一個國家的特殊情況，但在對教會實質和基本重要的問題上，也就是說在任命合適及能勝任的牧人方面，卻從不馬虎。”

帕羅林說：“協議中規定的程序是經過仔細斟酌的，考慮到中國歷史和社會的特殊性，以及隨之而來的教會在中國的發展。在這方面，我也要提到近幾十年來天主教會團體所經歷的許多痛苦，有時是令人心碎的情況。因此，考慮到國家當局所表達的要求和天主教會團體的需要，似乎是審慎而明智的。”

據路透社報導，自該協議達成以來，只有六位新主教被任命，反對者表示這證明它沒有產生預期的效果。他們還指出，中國的基督徒和其他少數民族的宗教自由限制越來越多。在7月接受採訪時，教宗方濟各承認與中方達成的協議“進展緩慢”，並稱天主教會在中國需要從長計議，不完美的對話總比沒有接觸好。

另據中央社報導，台灣外交部周六通過新聞稿表示，台方高度重視教廷指“梵中主教任命臨時性協議”不會觸及外交或政治事務的這項莊嚴承諾。