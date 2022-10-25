美國會民主黨團體撤回促白宮與俄談判公開信：工作人員未經審查發布

美國/政治/烏克蘭

美國國會民主黨進步派黨團10月25日撤回了一封呼籲拜登總統與俄羅斯進行直接外交，以通過談判結束烏克蘭戰爭的公開信。這封寫給白宮的信件於24日發布，得到了該黨團內30名美國國會議員聯署。其隨後引發民主黨內部和輿論的強烈反彈。

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民主黨進步派黨團的30名國會議員在這封公開信中提出的建議可能包括，“結束敵對行動的激勵措施，包括某種形式的（對俄）制裁減免”，以及一項“為自由和獨立的烏克蘭建立包括烏克蘭人在內的所有各方都能接受的安全保障”的國際安排。

信中警告說：“外交的替代方案是曠日持久的戰爭，其伴隨的確定性和災難性的、不可知的風險”。信中還談到，除了戰爭對烏克蘭人民的傷害外，這場衝突對全世界數千萬人造成影響，因為小麥、化肥和燃料的價格暴漲引發了全球饑餓和貧困的嚴重危機。

據“政客”新聞網（Politico）周二報導，該公開信發表後在民主黨內部遭到批評，這封信最初於今年6月起草並簽署，但在本周一公布。引發爭議後，民主黨進步派黨團接連發表了兩封聲明，對撰寫這封公開信的初衷加以解釋，並強調該團體對烏克蘭的持續支持。

公開信發表當天，民主黨進步派黨團便跟進公布了一封重申支持烏克蘭，並澄清其呼籲外交談判的聲明。作為該黨團主席的民主黨籍聯邦眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）寫道：“在今天給拜登總統的信中，我和我的同事們主張政府繼續對烏克蘭人提供持續的軍事和經濟支持，同時尋求對烏克蘭的外交支持，以確保我們在努力達成‘一個烏克蘭人民可以接受的解決方案’方面成為有益的夥伴。”

賈亞帕爾補充說：“讓我清楚地表明：作為民主黨人，我們團結一致，明確承諾支持烏克蘭在面對俄羅斯非法和無恥的入侵時為他們的民主和自由而戰，信中沒有任何內容主張改變這種支持方式”。本周二，賈亞帕爾再次以黨團主席的名義發表聲明，並指出“國會進步派黨團特此撤回其最近就烏克蘭問題給白宮的信。”

賈亞帕爾解釋稱：“這封信是幾個月前起草的，但不幸的是，工作人員未經審查就發布了。作為進步派黨團的主席，我對此承擔責任。由於時間問題，我們的信息被一些人混為一談，認為相當於共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）最近的聲明，威脅說如果共和黨上台，將停止對烏克蘭的援助。”

賈亞帕爾話鋒一轉表示：“這些聲明的接近造成了一種不幸的表象，即強烈和一致地支持並投票贊成對烏克蘭人民的每一攬子軍事、戰略和經濟援助的民主黨人，在某種程度上與共和黨人保持一致，他們則試圖停掉美國對澤連斯基總統和烏克蘭軍隊的支持。”

賈亞帕爾補充說：“沒有什麼比這更離譜的了。每場戰爭都以外交手段結束，這場戰爭在烏克蘭勝利後也會結束。昨天發出的信雖然重申了這一基本原則，但卻被混入了美國國會反對支持烏克蘭人正義地捍衛其國家主權的行列。因此，它在這個時候是一種干擾，我們撤回這封信。”

據悉，眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）周一在克羅地亞訪問時向媒體強調，美國將資助烏克蘭的軍事和人道主義需求，“直到贏得勝利”。她承諾，美國國會將在12月推動通過對烏克蘭的新一輪一攬子援助計畫。佩洛西說：“國會已經為烏克蘭獲得了超過600億美元的安全、經濟、人道主義和預算援助，包括幾周前的123億美元。當我們在今年秋天通過我們的綜合撥款法案時，更多的資金將被送達。”

有機會在11月的美國中期選舉中奪取對國會兩院控制的共和黨，對拜登政府援助烏克蘭的政策是否會繼續支持，也成為關注的重點。儘管眾議院共和黨領袖麥卡錫在選前對無限制支持烏克蘭提出保留意見，參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)日前就呼籲，要加速提供更先進的武器給烏克蘭。

此外，前副總統彭斯(Mike Pence)近日在出席活動時更毫不留情地批評黨內反對援助烏克蘭的同僚，稱他們是俄總統普京的“辯護者”。

消息人士向“政客”新聞網表示，民主黨進步派黨團寫給白宮的這封信是在參與連署的30名議員中，許多人不知情的情況下發布的。報導指，雖然這封公開信在正式發表前被部分更新，加入了有關俄羅斯對烏克蘭戰爭的新信息，並抄送給議員們，以達到30名簽名者的門檻，但信件主要以其原始起草的內容發表。