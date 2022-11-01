以色列大選 前總理內塔尼亞胡尋求再次掌權

大選

11月1日，以色列舉行大選，這是該國四年來史無前例地舉行第五次選舉，希望打破過去三年半以來使該國陷入癱瘓的政治僵局。中間派總理亞爾‧拉皮德（Yair Lapid）與前總理本雅明‧內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）展開激烈角逐。

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這也是內塔尼亞胡13年來首次不是以在任總理的方式參加競選。他希望以右翼聯盟領導人的身份重新掌權，而現任總理拉皮德則希望能夠繼續保住大位。

民意調查顯示，內塔尼亞胡的政黨“利庫德集團”（Likud）及其來自極右翼政黨錫安主義（Zionism，又稱猶太復國主義）和宗教“聯合妥拉猶太教”及沙斯黨（Shas）的盟友可能會贏得59～60個席位，讓內塔尼亞胡在120個席位的議會中只差一點點獲得多數席位。

內塔尼亞胡是以色列在位時間最長的總理，他因腐敗指控而受審，但他否認這一指控。在他的利庫德集團和極右翼政黨錫安主義聯盟的幫助下，他一直在爭取復出的機會。

雖然民意調查預測這次選舉恐再次陷入僵局，但內塔尼亞胡正在尋求極右翼議員伊塔馬爾‧本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）的支持來推動他重新掌權。

內塔尼亞胡的主要競爭對手是中間派看守總理拉皮德。拉皮德警告說，如果內塔尼亞胡重新掌權，民族主義聯盟將會出現。

“為以色列國投票，為我們孩子的未來投票。”拉皮德在他居住的特拉維夫高檔社區投票後說。

內塔尼亞胡在一輛防彈的競選巴士上向所在政黨的支持者發表談話時，試圖說服他們，只有他能保證國家安全。他說：“我請求你去找你的所有朋友、鄰居和親戚，要他們出門投票。”

如果選舉陷入僵局，可能意味着以色列將在幾個月內再次進行投票，而現任總理拉皮德將繼續擔任看守人。