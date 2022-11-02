美國中期選舉前，前總統奧巴馬對美國政治對立激化提出警告

美國中期選舉

美國前總統奧巴馬11月2日在中期選舉造勢集會上，談到國會眾議院議長佩洛西的丈夫遇襲一事，警告除非國內政治氛圍改變，否則「將會有更多人受傷」。

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路透社和中央社報導，美國一名42歲男子上月28日闖進佩洛西（Nancy Pelosi）家中，以鐵鎚攻擊她的82歲丈夫保羅．佩洛西（Paul Pelosi），導致他顱骨骨折，並造成其他傷勢，而這名男子已被起訴。

對此，奧巴馬當天在內華達州一場為民主黨候選人站台的集會上表示，自己最近跟保羅．佩洛西交談過，而「他會沒事的」。

奧巴馬也表達他的嚴正關切，稱「這是對基本文明和民主規範的侵蝕」，並稱「妖魔化政治對手的傾向日益增長，造成了危險的氛圍」。

此外，奧巴馬還強調：「如果這就是我們造成的氛圍，那們今後還會有更多人受傷。」

美國4年一度的政治重頭戲期中選舉將於11月8日登場，總統奧巴馬10月28日助選第一站來到喬治亞州，他在亞特蘭大郊區激動地對台下超過5000名民眾說：「僅僅用選票選出民主黨人是不夠的。我們需要在各層級的選舉中選出好人。全國各地有一些試圖破壞我們民主的人，正在競選將監督下一次選舉的職位。如果他們贏了，不知道會發生什麼事。」