《柏林晨郵報》：朔爾茨在中國吼地很好

德國/中國

德國總理朔爾茨訪華前備受爭議，但完成訪華後，受到了一些德國媒體的讚揚。

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《南德意志報》指出，德國總理在目前情況下前往中國時，他不僅是為自己和國家，而且是作為自由世界的使者在旅行。他訪問北京最強烈的時刻是他長篇大論地抨擊了俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，並概述了其對歐洲和整個世界的破壞性後果，他同時還呼籲中國牢記對和平的責任。但幾乎所有的跡象都表明，中國掌權者習近平將在朔爾茨離開後，回到獨裁的常規中，並繼續支持他的盟友普京，管不顧俄羅斯在全球經濟中造成的破壞。

《柏林晨郵報》稱讚朔爾茨在北京使用了“清晰的話語”。他譴責中國向外國投資者關閉自己的市場，他警告不要入侵台灣，並呼籲保障人權。總理吼得很好。與他的前任默克爾不同，朔爾茨選擇了公開的舞台，而默克爾充其量只是關起門來細聲細語地談問題。朔爾茨做得對。但他在北京取得了什麼真正的成就呢？他唯一有形的成功就是德國美茵次的Biontech生產的新冠疫苗將被批准用於居住在中國的外國人。

《新奧斯納布呂克報》主張德國採取現實的政治路線。柏林不能被習近平的國家資本主義一黨專政所嚇倒。但以價值觀和道德為導向的外交政策在與中國打交道時達到了極限。國家之間的政治首先不是關於再教育，而是關於繁榮共存。因此，德國未來的政治應該對中國的統治者和他們的利益表現出健康的懷疑態度，但不應變得過於偏執。朔爾茨訪華是往這個方向的一個開始。

《法蘭克福彙報》就外長貝爾伯克的出格表現寫道：內閣成員不會公開對總理指手畫腳而不受懲罰。但這卻正是外長貝爾伯克的所作所為。她公開告訴朔爾茨，他必須在北京解決哪些問題。朔爾茨不必親自處理這一責難，他有工作人員負責此事。社民黨議會黨團領袖穆策里希提醒人們，總理不需要任何輔導來完成這樣一個艱巨的任務。部長的言論是粗魯、無紀律和前所未有的。這話說得好，一針見血。但是這樣的公開交鋒能否理順三黨聯盟的內部局勢是值得懷疑的，因為在不到一年的時間裡，該聯盟已陷入相當大的不平衡狀態。