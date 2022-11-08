日中探討兩國首腦11月舉行面對面會談

日本/中國

日本首相岸田文雄計畫參加本月中旬舉行的數場國際會議，包括在印度尼西亞舉行的G20峰會等，並已開始協調在會議期間舉行日中首腦會談。

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今年是日中邦交正常化50周年，岸田首相迄今為止一直表示願意與習主席舉行面對面會談，並表示“對話的大門始終是開放的”。岸田首相希望直接向習近平呼籲建立“建設性和穩定的日中關係”。

如果舉行面對面會談，主題將包括釣魚島問題、台灣局勢、建立日中穩定關係等，可能還會指出兩國外交和防務部門等進行多層級溝通的必要性。

台灣問題將成為兩首腦會談的關注焦點，習近平於10月在中共二十大進入第三個任期，他強調“永遠不會放棄”對台灣使用武力的選項。 在軍事人員布局方面，也考慮到了台灣方面的問題。

而岸田首相表示：“希望台灣問題通過對話和平解決”。 為了維護和平，必須加強日本的威懾力，大幅增加國防開支，日本方面認為：台灣有事就是日本有事。

自9月底兩國領導人就日中邦交正常化50周年互致賀電以來，兩國氣氛有所改善。

若會談得以實現，將是約3年來首次面對面的日中首腦會談，對岸田首相來說則是日中首腦首次會談。

會談設想利用15～16日在印度尼西亞的二十國集團首腦會議（G20峰會）或者18～19日在泰國的亞太經合組織（APEC）首腦會議的機會舉行。據外交消息人士透露，對日本的提議中國也表現出了積極的態度。