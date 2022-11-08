香港特首：入境旅客須限制出入場所的「黃碼」制度不會取消

香港/疫情

香港本月起有多項大型盛事在「特事特辦」的情況下舉行，但港府仍然堅持，香港開始重返國際舞台，但對取消入境人士家居醫學監察的「黃碼」制度的呼聲，行政長官李家超明確表示，疫情仍未離開，而「紅、黃碼」是按風險管理的手段政策，不會取消。

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根據港府規定，進入食肆、公共場所或政府部門均須掃瞄政府的「安心出行」手機軟件，而染疫人士的「安心出行」會出現「紅碼」，須接受強制隔離；至於海外人士入境後則會獲發檢疫令，系統會將其「疫苗通行證」二維碼顯示為「黃碼」，當他們完成三天的醫學監察時，「安心出行」會自動將其「黃碼」轉為「藍碼」，屆時便可自由出入指定場所。

本月起一些大型活動經主辦方申請後，海外參加者可直接獲發「藍碼」，毋須醫學監測，如本周開始的「法律周」海外講者便是用這方法獲得豁免；不過，一些參加大型活動的普通海外觀眾便沒有這種優惠，於是出現有六萬多人次入場的國際七人欖球賽有來自南美的遊客因屬「黃碼」而不能入場觀看首兩日賽事，直到最後一天才可入場觀賽。

不少立法會議員期望港府進一步放寬，《信報》今(8日)天的社許便以《香港復常仍嫌慢 「黃碼」機制該取消》為題作出呼籲。

不過，李家超今早出席會議前回應記者提問時表示，新冠疫情每日宗數在4000至6000宗徘徊，過去數天更出現單日18宗死亡個案，顯見疫情並未離開，因此要在風險可控下，容許社會有最大的活動空間，而「紅、黃碼」是有效的方法，不會取消。

他強調，港府會按數據調整措施，而針對大型、國際及經濟活動，當局會制定針對性的防疫方案，例如昨天便公布了入境旅行團以可以「團進團出」方式訪港。

所謂「團進團出」，是指相關旅行團雖是「黃碼」，但可到指定觀光地點和食肆的分隔區域用膳。旅遊業議會主席徐王美倫相信，新安排實施後會吸引東南亞旅客來港，但由於仍有防疫措施，吸引力不會太大，期望當局儘快取消醫學監察和出入場所限制。

另外，李家超又說，未有計畫取消口罩令，因為現時仍有不同的病毒株出現，而不少專家亦指出，口罩十分有效，遑論冬季是流感與疫情容易肆虐的季節。