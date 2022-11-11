卡塔爾2022足球世界盃促和平

卡塔爾2022年世界盃足球賽

在國際足聯（FIFA）參與周旋下，以色列和卡塔爾達成協議，為了足球迷可以到現場觀賽，確保特拉維夫與多哈之間的飛機直航。

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據本台法廣RFI法文網2022年11月11日周五的報導，在距離2022年11月20日第22屆足球世界盃賽在多哈開幕還有一周之際，國際媒體紛紛關注到一則有助於世界和平的消息。

Foot / FIFA 2022 : un accord, tout juste signé par l’État hébreu, la FIFA et Doha, permettra de voyager directement entre Tel-Aviv et le petit émirat du Golfe. (illustration) AP - Hassan Ammar / RFI Image Archive

在國際足聯（FIFA）的周旋下，尚未建立外交關係的卡塔爾和以色列達成一項協議，保證特拉維夫與多哈之間飛機直航。這一協議還預設了條款，為以色列旅行者提供協助。

以色列與卡塔爾達成協議準備用包機直航 -

本台法廣RFI通訊員薩米（Sami Boukhelifa）發自耶路撒冷（Jérusalem）的消息說，以色列和卡塔爾，為了需要，實現有限期的關係正常化。利用在11月20日至12月18日間舉行的第22屆足球世界盃賽，首次在特拉維夫與多哈之間將建立飛機直航，由臨時包機的方式展開。具體將由哪一家航空公司來執行，目前仍是未知數。但應該是一家擁有在卡塔爾降落權力的航空公司。

以色列將在卡塔爾為其球迷提供領事服務 -

以色列外交部表示，其公民在卡塔爾也將可能得到國家的協助，通過一個在賽事期間臨時設立的聯絡辦公室。以色列當局將可能為數以千計計畫現場觀賽的國民提供領事協助。

RFI Image Archive / FIFA - Coupe du monde 2022: des vols directs assureront la liaison entre Tel-Aviv et Doha Ici, un avion de Qatar Airways atterrissant à l'aéroport de Doha. (illustration). Reuters - Naseem Zeitoon / RFI Image Archive

國際足聯（FIFA）則在一份聲明中說，以色列和巴勒斯坦的球迷們，屆時將有可能同機前往多哈。足球具有超越邊境，團結民眾的能力。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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