白宮：美中首腦將於下周一在印尼巴厘島舉行會晤

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美國白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）11月10日通過聲明宣布，拜登總統將於11月14日在印度尼西亞巴厘島與中國國家主席習近平舉行會晤。

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白宮的聲明稱：“兩位領導人將討論如何努力保持和深化美國和中國之間的溝通渠道，負責任地管理競爭，並在我們的利益一致時共同努力，特別是在影響國際社會的跨國挑戰上。兩位領導人還將討論一系列區域和全球問題”。據悉，這將是拜登就任美國總統以來兩國首腦的首次面對面會晤。此前，他們已經進行了五次正式通話。

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，美國官員對這次在二十國集團（G20）印尼巴厘島峰會場邊舉行的會談並不抱有過高期望，而是希望美中領導人能“建立起”一種功能性的關係，不至於兩國陷入衝突，甚至允許在應對氣候變化和朝鮮問題等領域進行富有成效的合作。

美國政府的一名高級官員說：“我決不認為（通過）兩位領導人坐下來，能夠解決他們所有的分歧或問題，但我確實認為，我們相信這些步驟中的一些可能是對沿途重要的。”

報導指，美國官員希望兩位領導人能就他們對美中這兩個世界最大經濟體之間關係的看法達成相互理解。這位官員說，會談將是“深入的”和“實質性的”。該官員稱：“主要目標之一實際上是在可能的情況下加深他們對彼此的優先事項和意圖的理解，目的是減少誤解和誤認。”

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周四在白宮記者會向媒體表示：“拜登總統已將保持與習主席的溝通渠道暢通作為優先事項，以負責任地管理我們兩國之間的競爭，他認為沒有比美國和中國領導人之間的渠道更重要的了。”

沙利文稱：“從拜登政府執政的第一天起，我們對中國的態度就遵循了同樣的基本原則：投資於我們在國內的實力基礎；將我們的努力與盟友和夥伴網絡相結合；負責任地競爭，以捍衛和促進我們和那些志同道合的國家的利益。”

沙利文補充說：“拜登總統和習主席的會晤將是一個深入和實質性的機會，以更好地了解彼此的優先事項和意圖，解決分歧，並確定我們可以合作的領域，因為合作解決共同的問題符合我們的利益，也因為這是世界對負責任大國的期望。”

沙利文在回答記者提問時提及，拜登“將能與習近平坐在同一個房間里，像往常一樣與他直來直往，並預計習也將如此回應。然後他可以在此基礎上對如何推進工作作出判斷”。

沙利文稱，“這就是為什麼這次會議極為重要。在駕馭和管理這樣一種重要的關係方面，這種領導人與領導人之間的溝通是無可替代的”。

據CNN報導，拜登將在會議期間提及美方對台灣、新疆人權狀況和朝鮮等問題的關切，以及就雙方應合作的諸如應對氣候變化等跨國挑戰交換意見。