美國民主黨鎖定國會參議院控制權 舒默：民主黨人議程和成就的勝利

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據美聯社當地時間周六報導，隨着內華達州民主黨籍聯邦參議員科爾特斯·馬斯托（Catherine Cortez Masto）擊敗共和黨競爭對手贏得連任後，民主黨已經取得了國會參議院的50席，事實上取得參議院控制權。與此同時，下一屆國會中眾議院的歸屬仍不確定，因為共和黨努力爭取到了微弱的多數席位。

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科爾特斯·馬斯托的連任成功，使民主黨人獲得了保住參議院控制權所需的50個席位。她的勝利反映了今年美國各地民主黨人出乎媒體預測的選情。科爾特斯·馬斯托在經濟困難的內華達州尋求連任，該州的汽油價格是全美最高的，她被認為是參議院民主黨人中議席最脆弱的候選人。報導指，這讓那些相信她能被擊敗的共和黨支持者更加沮喪。

美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）就這一結果通過推特表示：“民主黨人將再次在參議院中擁有多數席位！”他稱：“這次選舉是民主黨人、我們的議程和成就、以及美國和美國人民的勝利和辯護。”

隨着內華達州的結果現已確定，佐治亞州是唯一一個兩黨仍在競爭參議院席位的州。民主黨籍現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)在12月6日的決選中面對共和黨挑戰者沃克(Herschel Walker)。阿拉斯加的參議院選舉已經提前進行了排序選擇投票，儘管該席位將繼續由共和黨人掌握。

若民主黨最終贏得佐治亞州仍待出爐的聯邦參議員席位，該黨將首先達到51席，贏得參議院控制權；若共和黨最終贏得該議席，雙方將各占參議院50席，屆時副總統哈里斯可在投票出現平票的情況下打破僵局，民主黨仍能控制參議院。

舒默在推特上寫道：“當MAGA（讓美國再次偉大）共和黨人挑起恐懼和分裂時。參議院民主黨人正在談論我們如何努力在對人們最重要的問題上取得成果。”

外界分析人士說，在眾議院，共和黨仍然有望贏得微弱的多數席位，但最終結果取決於截至周六還非常接近的選情，而且兩黨都在為可能幾天後才知道的結果做準備。民主黨人堅持認為有可能保持多數。

根據美聯社的結果，共和黨人目前正式擁有211個眾議院席位，民主黨人擁有202個。預計民主黨將在另外幾個席位上取得勝利，但他們能夠守住眾議院多數席位所需的218個席位的可能性似乎很小。