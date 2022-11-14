佩洛西：拜登應在2024年大選中爭取連任

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美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月13日在受訪時表示，她認為拜登應在2024年的總統大選中爭取連任，稱他是“我們國家的一位偉大總統”，為美國人“取得了如此多的成就”。

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佩洛西周日在做客美國廣播公司（ABC）的一檔訪談節目時發表了上述評論。佩洛西稱讚拜登說：“他做了這麼多偉大的事情；他把錢放入人們的口袋裡，把疫苗進入他們的胳膊里，把孩子們帶回學校，把人們帶回工作崗位，這只是開始（說說）。”

儘管美國中期選舉的最終結果尚未出爐，但民主黨人鎖定了對參議院的控制，共和黨人或許將奪得對眾議院的控制權，選前媒體預測的兩院“紅色浪潮”也並未出現。這些勝利可能會給拜登2024年的機會帶來助力，並可能有損前總統特朗普在2024年成功捲土重來的機會。據悉，特朗普將於下周二宣布參加這次大選。

佩洛西周日表示，拜登一直致力於在國會通過巨型法案，並列舉了歷史性的氣候和衛生保健立法《2022年通脹削減法案》等案例。值得一提的是，佩洛西還在周日的美國有線電視新聞網（CNN）的《國情咨文》節目中指出，民主黨內有聲音呼籲她在下屆國會中再次競選黨的領導職務。不過，她強調是否再次競選眾議院民主黨領袖的決定取決於她的家人和民主黨同事。

當被主持人問及她是否會參加月底的民主黨領袖選舉時，佩洛西說：“當然了。好吧，你知道我沒有要求任何人；人們正在（為我）進行拉票，這是一件美好的事情”。她補充說：“而且我沒有要求任何人做任何事情。我的（黨團）成員正在要求我考慮這樣做。但是，還是那句話，我們還是要（先）通過（中期）選舉。”

佩洛西說：“任何競選的決定都是關於家庭的，也是關於我的同事的，我們想做的是以一種非常團結的方式前進，因為我們要為眼前的國會做準備”。她補充說：“儘管如此，這事關重大，因為我們將參加一個總統選舉。因此，我的決定將再次植根於我的家人和我的黨團的願望。但在我們看到這一切的結果之前，這一切都不會得到過多的考慮。而且有各種各樣的方式來施加影響。”