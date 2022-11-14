反修例歌當中國國歌播放 亞洲七欖指人為錯誤 港府抗議

香港/政治

亞洲七人欖球系列賽第二站決賽昨（13日）在南韓仁川舉行，但在比賽開始前的播放國歌環節，大會竟把2019年反對修例運動期間流行的《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，引起港府抗議和不滿。主辦賽事的亞洲欖球總會指出，事件由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致；但網上評論員黃世澤認為，以韓國的抗爭歷史來看，相信這是民間人士刻意展現對中國不滿和支持港人的表現。

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事件引發熱議，不少網民鼓掌歡呼，又讚揚韓國民眾，甚至有球迷認為，港隊反敗為勝亦是因為播了《榮光》，該網民留言：「播啱國歌相當重要，所以贏左」。不過，建制派則對事件大加撻伐。當中，立法會議員何君堯指責球員當時毫無反應，讓國家蒙羞，要求香港欖球隊解散；而類似英國內閣的香港行政會議，其成員湯家驊亦在社交平台發文，指事件肯定不是無心之失，涉事者可能已干犯煽動罪、《港區國安法》中的分裂國家或勾結外國勢力罪，或串謀違反《國歌條例》，他又說，很難相信事件不涉及在港人士協助或策畫，港府必須細查。

從直播片段所見，香港隊手搭肩靜聽國歌時，現場響起《願榮光歸香港》，香港代表隊的華洋球員都面面相覷，沒有像平常般跟唱，但亦沒有抗議或離場，只是靜待歌曲播放完畢。比賽其後如常舉行，結果港隊反敗為勝，而大會亦在此時於場館內公開致歉，並在頒獎禮上播放正確的中國國歌，而港隊球員亦有開口跟唱。

港府其後於今日凌晨2時半左右發表聲明，指主辦機構在決賽中把一首與「二○一九年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。」發言人續稱，已以書面要求香港欖球總會嚴正處理事件，展開全面深入調查及提交詳細報告。

根據香港欖總的初步資料，亞洲欖總確認，香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，事件是「由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤」所致。主辦機構獲香港欖球隊通知有誤時，已致歉並更正。

港府已責成香港欖球總會確保月底在杜拜舉行的賽事，不會發生同類事件。

在月初的國際欖球賽於主場敗北的香港港隊，在亞洲七欖第一站勝出後，於第二站的仁川硬撼東道主韓國，上半場一度以5：17落後，最後以19：12反勝，將於本月26及27日赴阿聯酋出戰壓軸一站賽事。

在錯播國歌事件後，網上評論員黃世澤指出，南韓人民從與軍警抗爭的經歷一路走來，對港人在反修例運動中的經歷深有體會，這次的錯播國歌事件，應是民間人士刻意為之，並有「被辭職」的打算。

翻查資料，2019年12月上旬，多個南韓民間團體因不滿當局在反修例運動開始半年內的表現而來港，以便親身視察國際人權日遊行，以及與香港的民間團體、工會及議員交流，凝聚亞洲各國的抗爭力量。南韓團體當時曾要求港府停止使用暴力，並成立獨立調查委員會，不要與民為敵。當年來港的團體包括南韓最大的人權聯盟組織「參與連帶」（People's Solidarity for Participatory Democracy，簡稱PSPD）、Dasan人權中心及南韓全國基督教青年會會議（NCYK）。