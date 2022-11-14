沙利文：拜登將明確表示美國準備與中國激烈競爭，但不尋求衝突或對抗

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）11月13日在前往印度尼西亞巴厘島參加二十國集團（G20）峰會的路上向媒體表示，拜登總統在與中國國家主席習近平會晤時將明確表示，美國準備與中國進行“激烈的競爭”（stiff competition），但不尋求衝突，不尋求對抗；希望確保兩國負責任地管理雙邊關係。

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白宮此前表示，美中首腦將於14日在印尼巴厘島會面，討論如何保持溝通，負責任地管理競爭，並在雙方利益一致的領域展開合作。這將是拜登擔任總統後與習近平的首次面對面會晤。沙利文周日在乘坐總統專機前往巴厘島的路上參加了媒體見面會，並就剛剛結束的東盟系列會議和拜登接下來在二十國集團峰會上的議程加以介紹。

沙利文說：“（拜登）總統今天參加了東亞峰會，並有機會發表講話，他在講話中涵蓋了安全、經濟、人道主義和其他印太地區議程上的所有問題。而且，會場內對美國中期選舉的結果存在很大的興趣。不同的領導人對今天早上爆出的消息發表了很多評論，看起來參議院的結果結束了，最終將由民主黨人控制。”

沙利文說：“因此，看到來自這些不同國家的所有領導人，包括來自本身不是民主國家的領導人，非常密切地關注美國政治，甚至是他們都相當熟悉的州級競選，這很有意思。今天的另一件事是，總統有機會主持與日本首相和韓國總統的三邊會議。在那次會議之後，他們發表了一份聯合聲明，其廣度和涉及的問題範圍確實是前所未有的。”

沙利文表示：“顯然，朝鮮問題是三位領導人坐下來時的首要考慮因素，但聲明還討論了台灣海峽的和平與穩定，加深經濟和技術合作的必要性，以及印太地區的一系列其他優先事項。這顯示了在拜登總統的領導下，（美日韓）三邊合作真正深化的程度。”

沙利文說：“這對他（拜登）來說也是一個機會，在與兩位領導人的雙邊會談中，他能夠就明天與習主席的會談進行磋商，並向他們解釋他打算在巴厘島做什麼，並確保他與最親密的盟友進行良好的協調。這也適用於他與（澳大利亞的）阿爾巴尼斯總理舉行的會議，他能夠在明天的會晤之前與澳大利亞總理協調。”

沙利文說：“總的來說，就在柬埔寨停留而言，絕對清楚的是，存在一個巨大的要求美國參與的信號，東盟已將美國-東盟關係提升到最高水平，成為全面戰略夥伴關係，就是證明”。他補充說：“而且，東盟的許多不同領導人尋求美國在一系列領域的參與。私下裡，領導人們向總統表示，美國繼續走拜登總統為美國外交政策指明的道路是非常重要的，這就是深化和提升美國在世界這一重要地區的參與。”

沙利文說：“因此，我們對進入巴厘島參加二十國集團會議以及與中國國家主席習近平的雙邊會晤所進行的協調和奠定的基礎感到非常滿意。在與習主席會晤之前，拜登總統將與印度尼西亞總統佐科·維多多進行雙邊會談，並將有機會祝賀維多多總統在今年主辦二十國集團所做的工作，同時也將談論美國-印度尼西亞雙邊夥伴關係中的所有問題。”

沙利文說：“就與習主席的會晤而言，顯然我會讓拜登總統在那次會晤後用他自己的話來談論這個問題，所以我不會做太多的事情來搶在他前面（發言）。我也想確保他有機會與習主席交談，然後我們有記錄地詳細地談論這些問題。因此，你們會明白，對於我可以提前描述事情的程度，會有一定的限制。”

沙利文說：“但我只想說，拜登總統今天在東亞峰會會議上清楚地表明了他的意圖，那就是在明天的會晤中明確表示，美國準備與中國進行激烈的競爭，但不尋求衝突，不尋求對抗。希望確保我們負責任地管理這種競爭，所有國家，包括美國和中國，應該按照一套既定的、商定的規則運作，包括關於航行自由、關於公平的經濟競爭環境，以及關於避免使用恐嚇或脅迫或侵略。”

沙利文說：“因此，他（拜登）將在傳達所有這些信息的同時，真誠地願意在美國和中國利益交彙的領域以及符合更廣泛公共利益的領域進行合作，無論是氣候變化、公共衛生還是其他問題。因此，他將有機會坐下來，完全直截了當地表達，並聽到習主席完全直截了當地回應，並試圖在這次會議上達成更好的理解，找到負責任地處理這一關係和美國與中國之間競爭的方法，並在這次會議上提出兩國和兩位領導人及其團隊可以就實質性問題進行合作的領域。”

沙利文稱，預計美中首腦會談將持續“幾個小時”。據路透社報導，拜登在抵達巴厘島後重申，美國準備與中國“激烈競爭”，同時“確保競爭不會轉向衝突”。