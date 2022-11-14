香港地鐵因隧道裝置致列車脫軌及車門脫離 一年內兩次罕見意外

香港/社會

14.11 肇事車卡的兩道車門共4扇脫落，其他車門亦見有損毀，導致荃灣線部分路段服務暫停15小時(網上圖片)

在國際上享有聲譽的香港地下鐵路，一年內兩次出現隧道裝置問題而導致車門脫落意外，而脫落的車門有兩道，情況較上次更嚴重，而列車服務部分路段亦因而受影響約15小時，至今晨頭班車才恢復正常，成為地鐵服務因事故受影響最長時間。事故中，車上750名乘客分兩個方向疏散，有三名女乘客感到不適和受輕傷。

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事發在昨(13日)晨9時半，一列往中環方向的列車，駛入位處九龍旺區的油麻地站月台時，車長聽到聲響，於是停車，而當時已有兩卡車廂駛進月台。車長發現有兩道車門共四塊門板移位，於是啟動緊急程序疏散乘客，荃灣線茘景站至佐敦站的列車服務因而暫停，及至昨晚深夜和今日凌晨收車時仍未修復，但港鐵相信，可趕及今早開車時恢複列車服務。其間，運輸當局加強地面交通服務，應付市民出行需要。

香港鐵路車務總監李家潤今早在列車服務恢復正常後表示，初步相信是隧道軌旁一個金屬護欄組件移位，與列車碰撞，導致列車偏離路軌。洗鐵已檢查市區線全數三十多個同類護欄組件，均告安全。

這是港鐵不足一年內兩度發生列車車門飛脫事件，上一次事故在去年12月2日下午下班高峰時段發生，港島線一列西行列車駛至銅鑼灣站時車門脫落，導致該線部分列車服務暫停近三小時，無人受傷。港鐵的調查報告指，肇因是該處一個大型廣告牌活門面板懷疑因沒有完全鎖緊而向外傾，列車駛經時與車門碰撞，導致車門脫落。港鐵事後已將全線8塊同款設計的廣告牌永久移除，其餘300塊使用活門的廣告牌則加裝遙距監察感應設備以確保鎖緊，並會加強維修軌道旁廣告牌的督導及培訓工作。

港鐵罰款事故去年增一倍評論指老化致事故叢生

港鐵指出，涉事列車為第一代英國制列車，於1995年投入服務」，2020年9月完成大修，分別於今年10月中、11月初完成預防維修及列車功能檢查等。但曾是九鐵董事的立法會議員田北辰表示，港鐵自2015年起陸續為七條鐵路線更換新的信號系統，以加密列車班次，但在2019年初荃灣線測試新信號系統發生兩列空載列車相撞嚴重事故後，更換系統計畫延誤四年，其他市區線亦因而延遲更換新信號系統，但這些列車的車卡已使用接近40年，可能已老化及出現金屬疲勞，建議港鐵不要再等待新系統，先改用新車卡。

地鐵老化是不少人認為地鐵近期事故多發的原因之一，這可從港府按港鐵事故造成服務延誤時間來計算罰款的機製得見。翻查紀錄，港鐵去年錄得16宗嚴重延誤事故，共須罰款1900萬港元；事故宗數較前年增加一倍，該年的罰款額為1500萬元。不過，地鐵被罰款最多的，是發生反修例運動的2019年，當年有10宗延誤31分鐘或以上的事故，須罰款8650萬，是引入機制以來罰款最多的一年。

根據機制，延誤服務31分鐘至1小時，港鐵須罰款100萬元，之後每延誤多一小時便多罰100萬或200萬元，超過4小時則每小時罰250元，以此推算，港鐵今次可能至少被罰375萬元。