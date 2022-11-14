香港/經濟

香港大幅調低GDP至負3.2% 財政司長對前景不樂觀 不排除動用財政儲備

受疫情和防疫措施打擊，香港政府進一步調低全年經濟增長預測至負3.2%，而財政司司長陳茂波亦表明，對香港經濟前景不樂觀，在利得稅及印花稅收入減少的情況下，赤字過千億是在所難免，港府在經濟環境差時會採取逆周期措施，可以動用相當於14個月政府開支的8000億港元(下同)的財政儲備解困。

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港府上周五(11日)公布本年第三季的修訂經濟數據，維持日前的臨時數據，即經濟收縮擴大至4.5%；而反映通脹的基本綜合消費物價指數亦在第三季略升至1.8%；統計局稱，考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，會把今年全年實質本地生產總值增長預測第二度大幅調低至負3.2%。有關調整，接近市場估計的上限。

港府2月公布財政預算案時，全年GDP預測為增長2%至3.5%；8月覆檢時已下調為負0.5%至0.5%；今次是第二度下調。而因應市場情況，私營機構分析員近日的最新經濟增長預測介乎負1.1%至負3.7%，平均約為負2.8%。

財政司司長陳茂波昨(13日)早出席商業電台節目時直言，今年經濟前景不樂觀，市道不好會令公司利得稅萎縮，股市、樓市相對淡靜亦令印花稅和賣地收入減少，所以「今年赤字會高，一千多億元在所難免。」他在年初公布的預算案中估計，今年的財赤為563億元，意味今年的財赤會較預測至少多一倍。

他續稱，第三季經濟表現較預期差，對今年的經濟發展不感樂觀，但亦毋須悲觀，他安撫說，香港財政儲備仍然充足，有需要時會動用來穩經濟：「如果經濟環境差時，作為政府，我們需要採取逆周期措施穩住，這也是必要的。8000億元儲備也不是小數目，再加上積蓄儲備都是積穀防饑，環境不好時拿出來用，特別是這段時間我們見到市民壓力很大，所以撐住經濟、保就業，大家也心安一點。」

他昨日下午已離港，以中國團員身分出席於印度尼西亞巴里舉行的G20會議，表明當經濟面對挑戰時，司長級官員須多到外地宣傳香港。