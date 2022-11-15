港大專生5年前發文稱炸解放軍營　裁煽惑罪成囚4.5年

香港

香港一名時年大專生五年前在網上討論區發帖文，指「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，並詳細列出製作有關炸藥的材料、成分和步驟，法庭據此裁定他有意圖令人跟隨帖文製作炸藥，裁定他「煽惑他人製造爆炸品」罪名成立，但因控方延誤提控時間，判他入獄四年半。

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案發時22歲的被告陳振銘，被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身分不詳人士製造爆炸品硝酸甘油。根據案情，被告自2014年起在網上的高登論壇以賬戶「天地辰筭反耶」發帖，案發當晚8時許發布涉案帖文，遭人報警，警方發現，被告曾發布及回復19則帖文，均具辱罵性質，顯示他持反政府立場、有鼓吹暴力意圖，當局於2018年5月3日早上拘捕被告。不過，控方再事隔三年才將他起訴。區域法院暫委法官鄭紀航今年9月裁定他罪名成立，押後至昨(14日)午判刑以等待心理專家報告。

鄭紀航昨日判刑時引述爆炸處理科報告稱，被告煽惑他人製作8至14克的硝酸甘油炸藥，其威力在1米範圍內足以致命，在近距離亦可炸斷手腳，殺傷力比TATP及手榴彈更強。

鄭官續稱，被告犯案目標清楚指向解放軍軍營，令案情進一步惡化，但考慮到案件在「反修例」風波前發生，但被不必要地延誤至2021年才提控，加上被告年輕等減刑因素，以5年為量刑起點，判令被告入獄4年半；另外，因應心理報告指被告患自大型妄想症，法官雖不接受以此作為減刑因素，但就指令懲教署在有需要時向被告提供心理輔導或治療。