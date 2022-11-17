佩洛西宣布將不尋求連任美國會眾議院民主黨領袖

美國/政治/社會

美國共和黨已經在中期選舉中率先拿到218個眾議院席位，取得美國國會眾議院的控制權。現任眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）11月17日宣布，她不會尋求連任在下屆國會中眾議院民主黨領袖。此舉為眾議院民主黨領導層的重大變動創造了條件，並標誌着華盛頓一個時代的結束。

廣告 繼續瀏覽後續

佩洛西周四在美國眾議院的一次激昂的演講中宣布，在領導民主黨人近20年後，在其丈夫保羅上個月在舊金山的家中遭到殘酷襲擊後，她將退居二線。

現年82歲的佩洛西是美國歷史上首位女國會議長。佩洛西在講話中表示，當新一屆國會在明年1月召開時，她將繼續作為來自舊金山的聯邦議員留在國會，她已經擔任這個職位35年了。佩洛西說：“現在我們必須大膽地走向未來”。

佩洛西談道：“我不會在下屆國會中尋求連任民主黨領袖職務，對我來說，由新一代來領導我深深敬重的民主黨黨團的時刻已經到來”。她的講話結束後獲得了眾議院內起立鼓掌，議員們一個個上前向她表示擁抱和祝福。

佩洛西在講話中回顧了她的職業生涯，從年幼時與前國會議員和市長的父親第一次看到國會大廈，到在三位美國總統任內擔任議長並做“人民的工作”。

佩洛西說：“每一天我都在為美國民主的宏偉奇蹟而努力。”當佩洛西周四中午抵達眾議院時，民主黨人為她歡呼。在短時間內，議員們擠滿了眾議院，至少在民主黨方面是如此，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也加入了進來。議長席上坐滿了佩洛西的工作人員和客人。一些共和黨人，包括一些新當選的議員，也出席了她的講話。

美國總統拜登周四在推特上寫道：“當我想到南希·佩洛西時，我想到的是尊嚴。歷史會將她記錄為歷史上最重要的眾議院議長——無論前後，她始終為人民服務。美國對她的服務、愛國主義和尊嚴欠下了感激之情。”

就中期選舉結果，佩洛西周三通過聲明表示：“今年，眾議院民主黨人以出色的表現打破了人們的期望：以勇氣、樂觀和決心參加競選。在下一屆國會中，眾議院民主黨人將繼續在支持拜登總統的議程方面發揮主導作用——對微小的共和黨多數來說，具有強大的影響力。”

佩洛西說：“眾議院民主黨人很高興有這麼多出色的新成員和回歸的成員，他們將以其活力、多樣性和愛國主義為我們的黨團注入活力。我們向即將離任的議員致敬，他們在醫療保健、氣候行動、基礎設施、槍支暴力、退伍軍人等方面取得了里程碑式的進展，這些進展永遠不會被削弱。”