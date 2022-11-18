美司法部長任命特別檢察官負責與特朗普相關的兩項調查

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美國司法部長加蘭（General Merrick）11月18日出席記者會宣布，他已任命前聯邦檢察官和海牙的科索沃專家分庭專家檢察官史密斯（Jack Smith）擔任特別檢察官，以監管兩項正在進行的刑事調查，涉及前總統特朗普在卸任後對機密文件的處理和2020年大選後權力交接的情況。

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加蘭的聲明是在特朗普宣布他將在2024年再次競選總統三天後作出的。加蘭在周五美國司法部的新聞發布會上表示：“我今天在此宣布任命一名特別檢察官，負責兩項正在進行的刑事調查，這兩項調查受到公眾的極大關注。第一項，如哥倫比亞特區的法庭文件所述，是調查是否有任何個人或實體非法干涉2020年總統選舉後的權力移交或2021年1月6日或前後舉行的選舉人團投票的認證。”

加蘭補充說：“第二項是正在進行的涉及機密文件和其他總統記錄的調查，以及可能的對該調查的阻撓，在佛羅里達州南部地區的一個未決事項的法庭文件中提到並描述了這些問題。”他並提到：“司法部早就認識到，在某些特殊情況下，任命一名特別檢察官來獨立管理調查和起訴是符合公眾利益的。”

加蘭說：“根據最近的事態發展，包括前總統宣布他是下屆選舉的總統候選人，以及現任總統表示也打算成為候選人，我得出結論，任命一名特別檢察官符合公眾利益。”他補充說：“這樣的任命強調了司法部在特別敏感問題上對獨立性和問責制的承諾。它還使檢察官和代理人能夠迅速繼續他們的工作，並無可爭議地只在事實和法律的指導下作出決定。”

加蘭說：“特別檢察官將進行我剛才提到的第一項調查的部分內容：調查是否有任何個人或實體非法干涉2020年總統選舉後的權力移交或1月6日或前後舉行的選舉人團投票的認證。”他指出：“特別檢察官還將進行涉及機密文件和其他總統記錄的調查，以及對該調查可能的阻撓。”

加蘭說：“今天，我簽署了一項命令，任命傑克·史密斯擔任特別檢察官。該命令授權他繼續對我剛才描述的兩個事項進行持續調查，並起訴這些調查可能產生的任何聯邦罪行。”

據路透社報導，史密斯是一名政治獨立人士，目前是海牙的科索沃專家分庭專家檢察官，負責起訴科索沃的戰爭罪行。他曾負責監督美國司法部的公共廉政部門，並在田納西州、紐約州擔任聯邦檢察官。加蘭表示，史密斯將“立即”開始他作為特別檢察官的工作。

史密斯通過美國司法部發表聲明稱：“我打算按照司法部的最佳傳統，獨立開展指定的調查，以及可能由此產生的任何起訴。在我的監督下，調查的步伐不會暫停或停頓。我將行使獨立的判斷力，並將迅速和徹底地推進調查，以達到事實和法律規定的任何結果。”

據《紐約時報》報導，史密斯在離開他目前作為海牙的專家檢察官職位後，將擔任美國司法部特別檢察官角色。他將在荷蘭停留一段時間，以便從最近的自行車事故中恢復過來。

據悉，這是美國司法部自2017年以來任命的第三個處理政治敏感案件的特別檢察官。此類檢察官通常具有高度的獨立性，以避免潛在的利益衝突。

美國聯邦調查局（FBI）前局長穆勒（Robert Mueller）於2017年被任命為負責對特朗普2016年總統競選及其與俄羅斯接觸的聯邦調查。2019年，達勒姆（John Durham）被任命為特別檢察官，以調查FBI對特朗普2016年競選活動調查的起源。

一位官員在匿名的情況下說，白宮沒有參與這一決定。拜登在周五唯一一次公開露面時，沒有回應記者們關於這項任命的多個喊話問題。