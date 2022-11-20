馬斯克稱特朗普將被允許重返推特：“人民已經發話了”

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社交媒體平台推特首席執行官（CEO）馬斯克周五在其個人賬戶上投放了一個24小時的在線調查，詢問網民是否同意讓美國前總統特朗普重回推特平台。馬斯克在周六的一條推文中寫道：“人民已經發話了”。他補充說，特朗普將被允許重返推特。

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在馬斯克進行的這項在線調查中，根據結果顯示，有51.8%的人同意讓特朗普重返推特，有48.2%的人對此表示反對。馬斯克稱，“有1.34億人看到了這項投票”。根據這條推文的統計數字顯示，共有逾1508萬次點擊參與投票。

就允許特朗普重返推特的決定，馬斯克用拉丁語短語寫道：“民之聲，神之聲（Vox Populi, Vox Dei）”。在2021年1月6日美國國會山騷亂事件發生後，推特在其聯合創始人兼時任CEO多爾西（Jack Dorsey）的領導下“永久封禁”了特朗普的推特賬號。

據《華盛頓郵報》報導，特朗普周六在線上參加活動時談到了馬斯克發起的民意調查和他的推特賬戶主題。特朗普對重返推特平台的前景反應冷淡，重申了之前的言論，即他寧願將注意力集中在他的克隆網站“Truth Social”上。

特朗普在談到重返推特時說：“我看不出有什麼理由，對於很多人來說Truth Social已經取代了（推特）的位置，我不認為他們會回到推特上”。雖然特朗普藉機宣傳自己的社交媒體平台，但他說自己很欣賞這次投票，並歡迎馬斯克對推特的收購。

特朗普說，他喜歡馬斯克對推特的收購，並一直欣賞馬斯克。特朗普談道：“（雖然）他（馬斯克）是個人物，但我傾向於喜歡人物。”

最新消息顯示，特朗普的推特賬號已經得到恢復。