港府罕有要求外判律師簽署不違國安和泄密信件

香港/政治

在律政司未能阻攔英國禦用大律師代表壹傳媒創辦人黎智英抗辯的同一日，律政司要求所有外判檢控人員簽署信函，承諾維護國家安全和為案件相關的指示及資料保密。有不願具名的大律師指出，過往從未接獲相關要求，恐怕日後不同要求會陸續有來；但來自建制陣營的資深大律師湯家驊表示，有關要求只是提醒業界需要留心，並不為過。

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律政司確認已通知外聘檢控人員，稱外判檢控官與檢控官一樣，須不偏不倚執行職務和避免利益衝突，並就案件的數據保密以及遵守《港區國安法》的條文，要求他們就此作出「明確𠄘諾」。發言人又指，律政司有既定機制監察和評核外判律師的表現。若外判律師的表現有違專業表現，會按相關機制處理。

據了解，律政司刑事檢控科昨(21日)發出電郵予所有外判檢控官，當中引述國安法第6條稱，任何人在香港均應遵守國安法和其他相關法律，不得從事危害國家安全的行為和活動，提醒外聘大律師須守法，不得從事可合理地被視為有違國家安全利益的行為或活動。電郵亦引述《官方機密條例》指出，在處理案件時，除非事前得到律政司司長書面准許，否則不得向任何人披露任何指示、數據及文件。

律政司要求他們下月5日或之前簽署承諾，但未有提及不簽署的後果。

由於律政司已按國安法第18條的規定，設有特別部門處理有關國安法的檢控工作，即相關檢控工作不會交由外判大律師進行，質疑律政司及出通告的用意，但身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊今早在電台節目指出，法律條文沒有列明檢控須由指定人士處理，相信當局的安排是應付不時所需，而大律師亦可自行決定是否接受聘用而毋須解釋。

但有關解釋未一些曾任外判檢控官的大律師放下疑慮，有不願具名的大律師指，律師一向守法，信件卻特別要求外判大律師遵守國安法，做法「奇怪」，亦憂慮律政司的要求會陸續有來。