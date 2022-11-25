日本首相岸田文雄計畫明年1月赴美訪問

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄擬於明年1月訪問美國首都華盛頓並與拜登總統舉行會談，雙方官員已就此展開協調。目前正以1月7日至9日為大致方案進行探討。據了解，岸田文雄有意結合將於12月公布的日本外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3份文件，向美方傳達強化防衛力的具體措施和增加防務費用的方針，推動深化日美同盟。

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據悉，岸田文雄還擬於明年1月中旬出席在瑞士舉行的國際會議。着眼於5月在廣島舉行的七國集團（G7）峰會，也正在協調訪問歐洲的七國集團成員國。多名日本政府相關人士周四向共同社透露了該消息。

這將是岸田文雄去年10月就任首相後首次訪問華盛頓。目的是在日本加強防衛力的方針估計會受到中國和朝鮮反對的情況下，彰顯日美合作。鑒於首腦會談，還計畫於明年1月中旬在華盛頓舉行日美外長、防長參加的“安全保障磋商委員會（2+2）”會議。

報導稱，岸田文雄將在與拜登的會談中磋商對華戰略。雙方將就不允許在包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）在內的東海等憑藉實力單方面改變現狀達成共識。此外，日美首腦預計將就應對朝鮮發射的洲際彈道導彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）等平壤的核導計畫展開合作。

值得一提的是，此前提出“無核武世界”的岸田文雄欲在明年的七國集團廣島峰會上，就核裁軍與核不擴散問題取得進展。他還可能為峰會取得成功向拜登尋求合作。

報導指，岸田文雄計畫在訪美後訪問瑞士。目前正協調在世界經濟論壇年會（達沃斯論壇）上以其本人提出的“新資本主義”等為主題發表演講。