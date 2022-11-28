哈梅內伊外甥女因支持抗議被捕

抗議活動

11月27日，伊朗最高領導人哈梅內伊的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani）因支持國內發生的抗議活動被捕。在這之前，她錄製視頻發聲，譴責哈梅內伊領導的德黑蘭政府是一個迫害未成年人的殘酷政權。

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身為一名工程師的莫拉德哈尼曾在伊朗入獄。她已過世的父親是伊朗知名的反對派人物，母親是哈梅內伊唯一的妹妹巴德利（Badri Khamenei）。作為知名的活動家，她在1980年代與家人鬧翻，並一度在戰爭高峰期逃到了伊拉克。

莫拉德哈尼在網絡視頻中呼籲外國政府切斷與德黑蘭政權的所有聯繫，並認為國際社會對伊朗的關注不夠，制裁力度微弱。

她表示，“尋求自由的人應該站在一起，告訴你們的政府，停止支持這個迫害未成年人的政權。”她並控訴說，德黑蘭當局只是在濫用武力來維持權力，不忠於任何法律與規則。

上個星期，莫拉德哈尼在接到傳票後前往檢察官辦公室，隨後被捕。莫拉德哈尼的哥哥默罕默德指出，關於抗議德黑蘭政府的視頻是提前錄製好的，在26日正式發佈在網上。

近期以來，伊朗逮捕了多名知名異議人士。27日，伊朗司法部門將一名支持伊朗抗議活動的38 歲説唱歌手薩利希（Toomaj Salehi）冠以重罪指控，這讓他可能面臨極刑。當局還逮捕了一名伊朗國足的知名球員，原因是他支持國內的抗議活動。

根據人權組織的說法，截至27日，伊朗全國的騷亂持續了兩個多月，有450名抗議者喪生，其中包括63名未成年人，另有60名安全部隊成員喪生，1.8萬名抗議者被拘留。