俄羅斯石油:歐洲執行海上禁運

俄烏戰爭 / 歐盟制裁

歐洲開始對俄羅斯出口石油執行海上禁運措施。有專家在接受本台法廣（RFI）記者採訪時認為，這會有衝擊，但不會造成全球原油市場大動蕩。歐盟國家現已達成一致，把俄羅斯原油價格限制在每桶60美元。克里姆林宮表示，莫斯科拒絕這種限制。

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綜合本台法廣（RFI）法文網周一（2022年12月05日）的多則報道，歐洲從當天起開始對俄羅斯出口的石油執行海洋禁運措施。這一針對俄羅斯進攻烏克蘭的制裁措施，旨在截斷莫斯科的主要收入來源。就此，有部分分析人士擔心，那將會造成全球石油市場的不穩定。另有學者不完全支持這樣的觀點。

- 專家分析歐洲限制俄羅斯原油出口 -

總部位於北非國家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的[新南方政策中心]（Policy Center for the New South）的一名碳氫能源問題專家Francis Perrin在接受本台法廣（RFI）經濟組記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj ）的採訪時分析認為，這不會顛覆全球石油市場，但會帶來衝擊。他說，當然，那將會有衝擊。採取禁運，這種如此嚴厲的措施，針對一個像俄羅斯這樣，如此重要的產油國。

RFI Image Archive / Un plafond à 60 dollars le baril entrera bientôt en vigueur sur les exportations maritimes de pétrole russe. (illustration) Getty Images - U.S. Coast Guard / RFI Image Archive

- 莫斯科拒絕對俄羅斯石油設立上限 -

本台法廣（RFI）在莫斯科的通訊員朱利安（Julian Colling）周一也發回消息說，鑒於歐盟國家現已達成協議，即將開始實施把俄羅斯原油的價格限制在每桶60美元的措施。就此，克里姆林宮的發言人宣布，俄羅斯已經做好了應對這一上限的準備。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）說，莫斯科拒絕這種限制。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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