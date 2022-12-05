俄烏戰爭 / 歐盟制裁

俄羅斯石油:歐洲執行海上禁運

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RFI Image Archive / La Russie est soumise à un embargo des Européens sur ses exportations de brut par la mer à compter de ce 5 décembre 2022. Sur cette photo, les militants de l'organisation environnementale Greenpeace peignent les mots «Le pétrole alimente la guerre» sur la coque d'un navire transportant du pétrole russe près de l'île allemande de Fehmarn, en Allemagne, le mercredi 23 mars 2022. (illustration)
RFI Image Archive / La Russie est soumise à un embargo des Européens sur ses exportations de brut par la mer à compter de ce 5 décembre 2022. Sur cette photo, les militants de l'organisation environnementale Greenpeace peignent les mots «Le pétrole alimente la guerre» sur la coque d'un navire transportant du pétrole russe près de l'île allemande de Fehmarn, en Allemagne, le mercredi 23 mars 2022. (illustration) © AP - Frank Molter / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分鐘

歐洲開始對俄羅斯出口石油執行海上禁運措施。有專家在接受本台法廣（RFI）記者採訪時認為，這會有衝擊，但不會造成全球原油市場大動蕩。歐盟國家現已達成一致，把俄羅斯原油價格限制在每桶60美元。克里姆林宮表示，莫斯科拒絕這種限制。

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綜合本台法廣（RFI）法文網周一（2022年12月05日）的多則報道，歐洲從當天起開始對俄羅斯出口的石油執行海洋禁運措施。這一針對俄羅斯進攻烏克蘭的制裁措施，旨在截斷莫斯科的主要收入來源。就此，有部分分析人士擔心，那將會造成全球石油市場的不穩定。另有學者不完全支持這樣的觀點。

- 專家分析歐洲限制俄羅斯原油出口 -

總部位於北非國家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的[新南方政策中心]（Policy Center for the New South）的一名碳氫能源問題專家Francis Perrin在接受本台法廣（RFI）經濟組記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj ）的採訪時分析認為，這不會顛覆全球石油市場，但會帶來衝擊。他說，當然，那將會有衝擊。採取禁運，這種如此嚴厲的措施，針對一個像俄羅斯這樣，如此重要的產油國。

Image RFI - Getty - Images- Pétrole
RFI Image Archive / Un plafond à 60 dollars le baril entrera bientôt en vigueur sur les exportations maritimes de pétrole russe. (illustration) Getty Images - U.S. Coast Guard / RFI Image Archive

- 莫斯科拒絕對俄羅斯石油設立上限 -

本台法廣（RFI）在莫斯科的通訊員朱利安（Julian Colling）周一也發回消息說，鑒於歐盟國家現已達成協議，即將開始實施把俄羅斯原油的價格限制在每桶60美元的措施。就此，克里姆林宮的發言人宣布，俄羅斯已經做好了應對這一上限的準備。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）說，莫斯科拒絕這種限制。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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