俄羅斯石油:歐洲執行海上禁運

歐洲開始對俄羅斯出口石油執行海上禁運措施。有專家在接受本台法廣(RFI)記者採訪時認為,這會有衝擊,但不會造成全球原油市場大動蕩。歐盟國家現已達成一致,把俄羅斯原油價格限制在每桶60美元。克里姆林宮表示,莫斯科拒絕這種限制。

綜合本台法廣(RFI)法文網周一(2022年12月05日)的多則報道,歐洲從當天起開始對俄羅斯出口的石油執行海洋禁運措施。這一針對俄羅斯進攻烏克蘭的制裁措施,旨在截斷莫斯科的主要收入來源。就此,有部分分析人士擔心,那將會造成全球石油市場的不穩定。另有學者不完全支持這樣的觀點。

- 專家分析歐洲限制俄羅斯原油出口 -

總部位於北非國家摩洛哥首都拉巴特(Rabat)的[新南方政策中心](Policy Center for the New South)的一名碳氫能源問題專家Francis Perrin在接受本台法廣(RFI)經濟組記者阿爾亭·拉紮吉(Altin Lazaj )的採訪時分析認為,這不會顛覆全球石油市場,但會帶來衝擊。他說,當然,那將會有衝擊。採取禁運,這種如此嚴厲的措施,針對一個像俄羅斯這樣,如此重要的產油國。

- 莫斯科拒絕對俄羅斯石油設立上限 -

本台法廣(RFI)在莫斯科的通訊員朱利安(Julian Colling)周一也發回消息說,鑒於歐盟國家現已達成協議,即將開始實施把俄羅斯原油的價格限制在每桶60美元的措施。就此,克里姆林宮的發言人宣布,俄羅斯已經做好了應對這一上限的準備。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitri Peskov)說,莫斯科拒絕這種限制。

