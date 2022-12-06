日本決定將防衛費增加至目前的1.5倍

日本/政治

日本首相岸田文雄5日已指示防衛大臣濱田靖一等人，將未來5年的防衛預算總額大幅增加至約43萬億日元。

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政府計畫自2023年財年起的5年內，將約43萬億日元的國防預算總額納入《防衛力量整備計畫》，該計畫設定了防衛裝備品等經費金額。較目前的《中期防衛力量整量備計畫》（2019～2023年度）的約27.47萬億日元大幅增至逾1.5倍。不僅是2023～2027年度，而且2027年度以後也將“穩定維持防衛力量”。

岸田日本時間11月5日夜，把財務大臣鈴木俊一、防衛大臣濱田靖一招至官邸，做出了指示。

防衛大臣濱田在與岸田首相會見後說：“我們相信能夠大幅加強防衛能力，並使防衛省和自衛隊能夠適當地履行自己的職責。”

岸田總理指示鈴木財務大臣在年末對增加防衛費的財源做出綜合決定，包括支出改革、盈餘資金、非稅收入的使用和稅收措施等方面的問題。鈴木就有關財源的協調工作向媒體表示：“將在與執政黨仔細磋商的基礎上推進協調”。

岸田首相在此之前與公明黨代表山口那津男會談，並在自民黨副總裁麻生太郎和公明黨副代表北側一雄為首的協議會上討論了防衛費總額和財政資源，最後做出了決定。

關於防衛費開支，岸田首相上周指示政府實施預算措施，以在2027財年達到 GDP 的 2%，其中包括防衛開支和相關費用。

《防衛力量整備計畫》由《中期防衛力量整備計畫》改名而來，將與新的《國家安全保障戰略》等一起在本月中旬的內閣會議上敲定。對象期間為10年，此次將敲定前5年的防衛費。