美眾院通過《國防授權法案》對台軍援五年達100億美元

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美國國會眾議院12月8日以350票贊成、80票反對通過了價值8580億美元的《2023財年國防授權法案》的最終協調文本，較拜登總統提出的預算增加了450億美元，同時比去年7780億美元的授權法案增加了大約10%。參議院預計將在下周對該立法進行表決。

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據《紐約時報》報導，由美國國會兩院的兩黨人士談判達成的這項立法將為美軍人員加薪4.6%，並將五角大樓的預算比拜登政府的要求增加450億美元，向烏克蘭提供8億美元的新安全援助，向台灣提供數十億美元軍援。它還包括議員們所尋求的對美軍處理性侵案件政策的修改，這是其支持者長期以來未能取得的一個重大勝利。

該法案對拜登的政策進行了雙重否定，在他力主保持國防預算幾乎持平的情況下，將國防預算總體增加8%，並廢除美軍人員必須接種疫苗的規定。據中央社報導，根據參議院軍委會公布的法案內容，該法案授權美國國務院在2023年至2027財政年度，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另授權提供台灣20億美元“外國軍事融資”（Foreign Military Financing）直接貸款。

據了解，這份文本長達4400餘頁的法案還將為“太平洋威懾倡議”注入115億美元的資金，強化該項目運作，提升美國在印太地區的軍事能力。它還將批准超過27億美元用於加強彈藥生產，以努力消除人們對美國為滿足烏克蘭的武器需求而大幅消耗自身庫存的擔憂。

與此同時，該法案為由美國國防部主導的“烏克蘭安全援助倡議”提供8億美元，“以幫助他們抵禦俄羅斯的侵略戰爭”。該項目允許五角大樓在拜登利用總統抽調權力將美軍武器庫存直接提供給烏方之外，為烏克蘭簽訂新武器和裝備的合同。該法案還允許“烏克蘭安全援助倡議”資金的一部分用於補充已對烏運送武器的盟國和夥伴的裝備。

據悉，該法案要求拜登政府提交一份短期和中期的烏克蘭安全援助計畫，該計畫必須解決烏克蘭空軍的需求。根據該法案所附的報告，“我們期望這份報告將涵蓋烏克蘭在該期限內的航空能力需求以及建立和改善這種能力的計畫”。此外，該法案要求美國行政當局向國會提交一份關於用來監督對烏安全援助框架的報告。

自1961年以來，《國防授權法案》每年都會在美國國會通過，涉及從士兵加薪和可以購買多少飛機到應對地緣政治威脅的戰略等各個方面。