美亞太助卿11日訪華 為布林肯明年初訪問做準備

美國/中國/外交

自華盛頓方面消息，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）12月11日將率團訪問中國，除將延續上月拜習會管控美中競爭的談話，也會為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初訪華預做準備。康達一行隨後還將對韓國和日本進行訪問。

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美國國務院周六通過聲明表示，康達和白宮國家安全委員會中國和台灣事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）將於11日至14日訪問中國、韓國和日本。

在訪華期間，美方官員將跟進美中領導人上個月在印尼巴厘島的會晤，“繼續負責任地管理我們兩國之間的競爭，並探索潛在的合作領域”。

據介紹，他們還將為布林肯明年初訪問中國做準備。在韓國和日本，一行人將就一系列區域和雙邊問題與當地官員舉行磋商。

若順利成行，布林肯將是繼美國氣候特使克里（John Kerry）、常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）後，第3位訪問中國的拜登政府高層官員。

白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）8日在出席活動時表示，在接下來的幾個月里，世界將看到美中之間“恢復一些更實際、更可預測的大國外交要素”。他談道，短期內中方希望與美國保持穩定關係；當前中國面臨國內經濟挑戰，同時在區域內對其強勢外交的反彈。