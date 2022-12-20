烏克蘭感謝各「國」支援 片段現「黑紫荊旗」 港府稱循外交途徑處理

烏克蘭/香港

烏克蘭被俄羅斯入侵後，多國政府和人民大力捐助，烏國國防部前(18日)天在社交平台推特發片，感謝各方支持，打出的52個「國家」國旗中，包括2019年反修例運動期間出現的黑色底的紫荊花旗，而不是香港區旗的紅色底。對此，香港特首李家超表示，有關區旗「不正確」，但事件涉及外交事務，已與外交部駐港特派員公署溝通，事件會循外交途徑處理。

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港府今次回應烏克蘭短片套錯香港區旗一事，態度明顯較之前不同國際體育活動播錯國歌時溫和，既無質疑有政治目的或外國勢力，亦沒有用上譴責丶遺憾等字眼，更不提違反國旗區旗條例，遑論交香港警方處理。未知是否汲取教訓後的表現。

另外，港府早前因Google搜尋器鍵入「香港國歌」時，經常出現代表反修例運動的《願榮光歸香港》而非中國國歌《義勇軍進行曲》，要求Google把中國國歌置頂，但遭Google拒絕，至今仍聲稱與在Google交涉中。另外，警方經過一輪調查，表示播錯國歌一事未見有政治動機。不少評論指港府小題大作，更令事件出現欲蓋彌彰的「史翠珊效應」。

烏克蘭國防部的帖文表示，已準備好與全數52個「國家」分享勝利，形容每個夥伴的奉獻都是無價的，對爭取自由鬥爭中的他們而言，是長存的兄弟情誼。而夾附的一分鐘短片里，該國以歌聲和相關照片感謝來自52個「國家」丶逾2萬人為烏克蘭而戰，並感謝數以千計義工及政要名人在最黑暗時刻到訪和提供協助，最後以打出「你們全都是英雄，我們會一起戰勝」的字幕告終，當中，黑色洋紫荊旗出現的畫面不足一秒。短片至今已有超過26萬人觀看。

有網民在李家超回應後表示不滿，指支援烏克蘭的，是香港抗爭者，不是站在俄羅斯一方的中國或香港政府，烏克蘭套用黑色紫荊旗沒有錯，相反，若中港政府要求烏克蘭感謝，則是無恥之舉。