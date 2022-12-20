美國會山騷亂事件調查委員會建議司法部對特朗普提出四項刑事指控

美國/政治/特朗普

美國國會眾議院負責調查2021年1月6日國會山騷亂事件的特別委員會（又稱“1月6日委員會”）19日舉行了最後一次公開聽證會，委員會宣布將向司法部提交4項針對前總統特朗普的刑事指控，包括虛假陳述、妨礙官方程序和串謀詐騙聯邦政府。特朗普則通過社交媒體平台指責提案為“虛假指控”，並稱“起訴我這件事就像彈劾一樣，是排擠我和共和黨的黨派企圖”。

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“1月6日委員會”周一投票通過了歷史性的最終委員會報告，並將前總統特朗普因在國會山騷亂事件中的角色而建議美國司法部對他提出4項刑事指控。 委員會在最後一次公開會議結束時一致投票通過了最終報告，及對特朗普和其他人的刑事指控提案。最終報告要到星期三才會公開發布。

在該委員會副主席、共和黨籍眾議員莉茲·切尼（Liz Cheney）的開場白中，她指責時任總統特朗普在事發時未能立即試圖阻止國會山騷亂，是“明顯的失職”，並稱他“不適合擔任任何職務”，之後該兩黨委員會一致投票將指控提交給司法部。

“1月6日委員會”向美國司法部提交4項針對特朗普的刑事指控，包括虛假陳述、妨礙官方程序（Obstructing an official proceeding）和串謀詐騙聯邦政府（Defrauding the United States），及為叛亂提供援助或安慰（Assisting or aiding an insurrection）。將4項刑事指控送交司法部的決定被認為在很大程度上僅具象徵意義，因為最終起訴與否的決定屬於司法部。

由美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）任命的特別檢察官史密斯（Jack Smith），正在領導他自己對特朗普與2020年大選有關的調查，重點是，是否“任何個人或實體非法干預了2020年總統選舉後的權力移交，或在2021年1月6日左右舉行的選舉人團投票的認證”。

本屆國會將於2023年1月3日結束，屆時“1月6日委員會”將不復存在。但特別檢察官史密斯領導的司法部調查仍在繼續。該委員會主席湯普森(Bennie Thompson)說，委員會最終報告全文將於周三公布。湯普森表示，更多的“記錄和文件”將在今年年底前發布。

這些材料的數量巨大，報告的內容提要就長達160頁。“1月6日委員會”採訪了1000多名證人，其中不乏特朗普核心圈子成員。可能產生了數萬頁的質詢錄稿。其中許多採訪被拍攝下來，這意味着相關材料中有數百小時的錄像，可能很快就會公布。

對此，特朗普通過其社交媒體平台“Truth Social”指責委員會提案為“虛假指控”。他在一則帖子中諷刺道：“由高度黨派化的1月6日非選擇委員會提出的虛假指控已經以彈劾騙局2號的形式提交、起訴和審判”。他稱，“我令人信服地贏了（大選）”。

上月宣布在2024年再次角逐白宮的特朗普將這些調查描繪為削弱其競選活動的努力。叛亂指控可能禁止特朗普再次競選公職。特朗普稱：“人民明白，‘民主（黨）調查局’，即DBI，是為了阻止我競選總統，因為他們知道我會贏，而起訴我的這件事就像彈劾一樣——是排擠我和共和黨的黨派企圖”。

“1月6日委員會”決定讓特朗普就國會山騷亂事件面臨潛在起訴，並不出人意料。與委員會關係密切的消息人士事先就預告了這一舉措。令人吃驚的是一個單獨但相關的決定，即要求眾議院道德委員會調查四名共和黨籍國會議員。“1月6日委員會”關注的成員包括凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy），他是現任眾議院共和黨領袖，不出意外的話將在明年1月3日新國會召開時成為下一任議長。