美國會通過1.7萬億美元支出法案，包括450億美元對烏額外援助

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美國眾議院12月23日以225票贊成，201票反對的結果通過一項1.7萬億美元的支出法案，用於為聯邦政府部門提供資金至2023年9月，並向烏克蘭提供價值450億美元的額外援助。據悉，該法案還包括旨在防止1月6日國會山騷亂事件重演的，獲兩黨支持的《選舉計票改革法案》，禁止在聯邦政府設備上使用抖音國際版TikTok的條款，以及對退休儲蓄的新獎勵等不同內容。

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此前，這一法案於22日以68票贊成、29票反對的結果在參議院獲得通過，此番在眾議院通過後，法案將遞交給美國總統拜登簽署成為法律，以避免政府於12月24日停擺。這將是美國會民主黨人在1月份向共和黨人交出眾議院控制權之前的最後一次立法行動。

據《國會山報》介紹，就國防和非國防開支問題，綜合支出法案將大約7730億美元用於非國防的可支配支出，而國防資金為8580億美元。談判人員說，國防資金基線增加了約10%，而非國防基線大約增加了一半，如果不計入退伍軍人的資金，民主黨人此前曾要求將其歸入支出談判的單獨部分。

支持該方案的共和黨人說，該法案將這一差距作為對民主黨人國內支出的一種制約，同時以高於通貨膨脹率的增長來支撐國防行動，上個月美國的年通貨膨脹率達到7.1%。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾說：“世界上最偉大的軍隊將獲得它所需要的資金增長，超過通貨膨脹。同時，非國防、非退伍軍人的支出將低於通貨膨脹率”。

在俄羅斯入侵烏克蘭近一年後，美國國會批准了約450億美元的緊急資金以支持該國。這包括約198億美元用於武裝和裝備烏克蘭和歐洲盟友，129億美元用於經濟援助，62億美元用於五角大樓的相關開支。白宮上個月要求國會為烏克蘭提供377億美元的額外援助。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周早些時候在美國國會發表了歷史性演講，成為自1941年丘吉爾到訪華盛頓以來第一位在戰時向美國國會發表演講的外國領導人。

在演講中，澤連斯基感謝美國迄今為止向烏克蘭提供的援助，但也懇求進一步援助，以抵禦俄羅斯的持續攻擊。澤連斯基在講話中強調：“你們所提供的錢不是在做慈善，而是對全球安全和民主的投資，我們會以最負責任的方式來處理。”

拜登通過聲明對該法案的通過表示，“兩黨籌資法案推進了我們國家的關鍵優先事項，為美國人民取得歷史性兩黨進展的一年畫上了句號”。他提及，“它將向烏克蘭提供額外的援助，這是在澤連斯基總統來訪後我們兩黨對烏克蘭的支持的另一體現。” 拜登稱：“這項法案進一步證明，共和黨人和民主黨人可以一起為美國人民提供服務，我期待着兩黨在未來一年繼續取得進展。”