彭斯發言人否認前副總統已提交材料參加美國2024年大選

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當地時間12月26日晚，有媒體報導美國前副總統彭斯（Mike Pence）已經向聯邦選舉委員會提交資料，確認參加2024年美國總統選舉。對此，彭斯的發言人奧馬利（Devin O’Malley）在推特轉發了該報道，並指“前副總統麥克·彭斯今天沒有提交參選總統資料”。奧馬利隨後表示，他認為可能有人“製造惡作劇”。

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據《華盛頓郵報》報導，奧馬利向該報證實了他推文中的內容，並補充說“你必須向聯邦選舉委員會了解有關提交資料的答案。” 當周一晚上被要求發表評論時，美國聯邦選舉委員會的發言人說，“我們不能對具體的提交資料發表評論”。

彭斯是特朗普擔任美國總統時的副手，一位助手上周告訴《華盛頓郵報》，他曾計畫利用在印第安納波利斯市的度假期間考慮是否參加2024年總統選舉。奧馬利通過推特指出，“考慮到彭斯一直在說，如果要宣布（參選）的話，會在2023年宣布！在聖誕節和新年之間的任何一天，我的賓果卡上都沒有這一可能。”

據了解，周一提交給美國聯邦選舉委員會的文件是以“邁克·理查德·彭斯”的名義提交的，包括一個來自印第安納州安德森市的郵政信箱地址。印第安納州是彭斯的老家及大本營，他曾擔任該州州長。

不過，彭斯的全名是“邁克爾·理查德·彭斯”，但他的競選團隊過去似乎使用過文件所列地址。由於人們對彭斯可能成為候選人的反應，報道截圖周一在互聯網上流傳。此前，特朗普於11月15日宣布將參加2024年美國總統選舉。