美國會眾議院禁止在其官方設備上使用TikTok

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美國國會眾議院行政管理部門12月27日宣布，“由於存在一些安全風險”，正在禁止所有眾議院管理的移動設備使用TikTok。根據眾議院首席行政官斯平多爾(Catherine Szpindor)發送的一份備忘錄，眾議院工作人員現在被禁止在眾議院設備上下載TikTok，並且必須從目前已下載的任何移動設備上刪除該應用程序。

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據悉，美國眾議院現在加入了越來越多的政府機構的行列，禁止在政府設備上使用該應用程序。據路透社報導，截至上周，美國至少有19個州部分禁止在政府管理的設備上使用TikTok，原因是擔心中國政府可能會使用該應用程序來跟蹤美國人並進行內容審查。美國軍方也已禁止其成員在政府設備上使用該應用程序。

上周通過的1.66萬億美元綜合支出法案旨在2023年9月30日之前為美國政府提供資金，該法案的內容包括一項禁止在聯邦管理的設備上使用TikTok應用軟件的條款，該法案將在拜登（Joe Biden）總統簽署之後生效成為法律。

“隨着禁止在行政部門設備上使用TikTok的綜合法案的通過，眾議院首席行政事務官與眾議院行政管理委員會合作，在眾議院實施類似的政策，”首席行政事務官的發言人周二告訴路透社。

發給眾議院工作人員的消息說，任何在其設備上使用TikTok的人都會被聯繫，以將該應用程序刪除，並且禁止在未來下載該應用程序。TikTok沒有立即回應記者有關這項新規則的置評請求。