嚴禁非法入境，遣返非法移民：拜登的邊境政策作重大改變

邊境安全

美國總統拜登5日宣布對美國的邊境政策做出重改變：即日起，禁止非法移民越境尋求庇護，同時擴大遣返已經進入美國的非法移民。

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拜登上台兩年來，抵達美墨邊境的非法移民數量不斷創紀錄，邊境官員去年12月平均每天遭遇8000多起越境事件，這給美國帶來了人道主義危機和政治噩夢。

根據拜登政府新規，美國在未來兩年期間，每個月將接納來自委內瑞拉、古巴、海地、尼加拉瓜四國共計3萬人，提供在美合法工作的機會，前提是必須合法入境、擁有符合資格的擔保人，並且通過審查及背景調查。

從2022年10月開始，拜登政府針對委內瑞拉籍公民非法入境加強打擊，美國南部邊境委內瑞拉無證移民人數因此大減。拜登5日宣布的新措施，是現行打擊委內瑞拉無證移民計畫的擴大與延伸。

拜登在講話中表示：“我們今天宣布的行動會讓事情變得更好，但不會完全解決邊境問題。還有更多的事情要做。”

美聯社分析，這些步驟代表拜登政府移民規定的重大轉變，即使前總統特朗普援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定頒布的防疫遣返令被最高法院裁定終止，這些新規都將依然有效。

拜登5日在談話中表示，了解許多家庭為什麼離鄉背井的苦衷，朝着美墨邊境踏上危險旅途。但他對打算闖關進入美國的無證移民喊話說：“不要直接到邊境來”，“留在你們原來的地方，在那邊提出合法申請”。

國土安全部官員說：規避合法入境管道的無證移民，如果沒有先在當地國向美國提出申請，庇護申請將遭到拒絕。

宣布移民新政策之後，拜登將於周日前往德州的埃爾帕索(El Paso)，首次訪問美墨邊境，然後前往墨西哥參加美加墨三國首腦峰會。邊境危機預計將成為峰會的首要議題。