台灣副總統賴清德當選民進黨主席

台灣/賴清德

台灣副總統賴清德今天當選民進黨主席。賴清德當選後加重了對他是否出面競選總統的預測。目前，賴清德的責任是重振民進黨，該黨在台灣剛剛結束的地方選舉中慘敗。對於2024年台灣總統選舉布局，也是賴清德的重任。

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據路透社今天報道稱，台灣副總統賴清德當選執政的民進黨黨主席，並預計為總統競選做好準備。

賴清德是競選民進黨黨主席的唯一候選人。民進黨在地方選舉中慘敗後，蔡英文總統於 11 月辭去黨主席一職。

賴清德沒有直接表示他是否打算參加總統選舉，但人們普遍預計他會競選，賴清德現在是民進黨主席。由於憲法任期限制，現已連任總統蔡英文無法再次競選。

賴清德在一份選後聲明中承諾為民進黨贏回公眾信任，並“在複雜多變的國際形勢下堅定地保護台灣，促進台灣的民主、和平與繁榮”。

賴此前曾因堅決支持台灣的主權和獨立身份而激怒了北京，北京認為台灣只是一個省份，而不是一個國家。

在過去的一年裡，賴清德在國際上扮演着越來越引人注目的角色，去年 1 月他與美國副總統卡馬拉哈里斯進行了簡短的會談，當時他們都在洪都拉斯，洪都拉斯是與台灣保持正式外交關係的 14 個國家之一。

2018 年，賴清德稱他是一名“台獨工作者”，他的立場是台灣是一個主權獨立的國家。

中國頗具影響力的小報《環球時報》當時回應說，中國應該根據中國 2005 年的《反分裂國家法》向他發出國際逮捕令，對他起訴。

民進黨承諾保衛台灣不受中國威脅，不屈服於北京的威脅，從而以壓倒性優勢贏得了 2020 年總統和議會選舉。