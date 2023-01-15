美國前國務卿賴斯力主美國提供基輔所需一切軍事援助

賴斯

美國前國務卿康多莉紮·賴斯(Condoleezza Rice)持鷹派立場，力主美國應提供基輔所需的一切軍事援助，以擊退俄羅斯軍隊。

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賴斯日前(1月13日)告訴美國之音說：她認為現在就進行談判可能不會有結果，或者對俄羅斯有利。賴斯指出：其他國家對激怒普京的擔憂不應阻止他們(指美國)幫助願意為自己的國家和基於規則的國際體系而戰的烏克蘭人。賴斯的以上觀點本月早些時候在《華盛頓郵報》上曾經發表，主張美國及其盟友大幅增加軍事援助，尤其是機動裝甲，來讓烏克蘭能夠擊退俄軍。

賴斯告訴美國之音說：我們正在大力協助烏克蘭，我們已經通過國會撥款來提供更多援助。我們需要讓烏克蘭獲得繼續擊退俄羅斯侵略者所需的工具，這是十分緊迫的。

事實上，我們本可以在幾個月前就預測到烏克蘭需要防空系統，因為普京唯一的出路就是使用恐怖主義戰術並對烏克蘭平民聚居區進行導彈襲擊。我們本可以預見到這一點。

所以，讓我們搶佔先機，讓烏克蘭得其所需。 美國必須記住，我們每次觀望的時候——在1914年、1941年和2001年——我們每次到頭來，還是不得不參與進來。這一次，沒有人要求我們出兵。烏克蘭人願意為維持一個不允許用武力消滅弱小鄰國的國際體系而戰鬥和受苦； 這就是關鍵所在。 給俄羅斯人一個教訓，告訴他們這是不被允許的，這極大符合美國的利益。

就西方支持烏克蘭可能會激怒普京升級局勢，包括核選項的擔憂，賴斯回答說：我不知道還能如何更加激怒普京。 他試圖消滅他的鄰國。 他使用了恐怖主義戰術。 他們犯下了戰爭罪。 至於核武器，它的可能性不是零，但我認為，雖然很奇怪，但普京確實關心他的國際地位。這樣做會使俄羅斯成為一個大號朝鮮，今後成為一個被排斥的國家。不僅我們警告過普京絕不應該考慮核選項，印度人和中國人也警告過他。我們不能因為試圖威懾我認為不太可能發生的事情，來嚇唬我們自己和烏克蘭人。

康多莉紮·賴斯目前是美國公共政策智庫斯坦福大學胡佛研究所(Hoover Institution)的主任。 她曾在前總統喬治·W·布什(George W. Bush)的政府中擔任國家安全顧問(2001-2005年)和國務卿(2005-2009年)。