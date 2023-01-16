視頻 再次在拜登家中發現機密文件備受關注

拜登/機密文件

在美國總統拜登私人住所於1月14日周日再次發現一批有機密標誌文件後，反對派共和黨人不失時機的指責美國現任總統，而在拜登私人住所不斷發現新機密文件也讓民主黨人尷尬，美國司法部已經任命特別檢察官對此進行調查，請看France24的分析報道。

廣告 繼續瀏覽後續

在拜登位於特拉華州威爾明頓市的私人住所內於1月14日星期六又發現了一批帶有機密標識的文件，總共有五頁機密文件。

此前在去年11月，賓夕法尼亞大學拜登外交與全球參與中心辦公室的總統私人律師，通報在華盛頓的一間辦公室內發現了幾份機密文件後，並把這一發現通知了美國國家檔案館，交出了相關材料，並表示正與檔案館和司法部密切合作。隨後在12月在拜登總統私人住再次發現了另一批文件。

評論指出無論這些文件的保密級別如何，都很難抹去拜登在2009年至2017年擔任副總統期間對這些被列為“絕密”文件的疏忽。此一事件有可能此前民主黨對前總統特朗普在類似事件上的指責，此前特朗普因將數百份秘密文件帶入他在海湖莊園的居所而遭到調查。

雖然拜登總統團隊此前在該問題上採取透明，但是不斷出現的發現讓他們尷尬，而且共和黨人仍然會不失時機攻擊現任總統拜登，而此次機密文件事件或將再次成為共和黨對拜登政府對前總統特朗普調查行動的回擊。

美國司法部已經任命特別檢察官調查組拜登辦公室和家中發現機密文件。