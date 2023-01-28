大陸台商春節聯誼活動擬於台北復辦台商盼速恢復兩岸航點

台灣/政治

台灣海基會舉辦的「大陸台商春節聯誼活動」，自從2020年新冠肺炎疫情爆發後已停辦三年。隨着疫情逐漸緩和，海基會決定今年恢復舉辦，預定2月2日在台北舉行。有計畫出席這項聯誼活動的台商透露，將向台灣官方反映儘快恢復兩岸航點，以及台灣商品出口大陸受阻等問題。

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這將是台灣總統府秘書長李大維開春回任海基會董事長後，舉辦的第一場大型台商活動，活動有可能恢復疫情之前的盛大規模。

往年海基會會在春節、端午節、中秋節「三節」舉辦大陸台商聯誼活動，加強與台商溝通、宣傳台灣官方政策，其中以春節聯誼活動的規模最大，但已連續停辦三年。

據了解，今年的大陸台商春節聯誼活動，預計將會邀請台灣總統蔡英文、經濟部長和陸委會、海基會首長，台灣八大工商團體，以及超過一百位大陸台商代表出席。

目前，大陸長三角、珠三角等地的重量級台商代表、台商會長已陸續收到消息，但出席意願還不是很明朗。有台商反映說，春節聯誼活動暌違三年復辦，是很好的交流機會，但他們反映的話，政府聽不聽得進去，又是另一個問題。

也有華南地區台商表示，隨着兩岸防疫政策調整，他們一直呼籲儘快恢復原有兩岸航空客運直航的航點，尤其是廣州、深圳等地，讓台商能夠快速簡便地往來兩岸。

另一位台商說，陸委會已經表態評估小三通擴大開放，但台灣商品出口大陸受阻問題還有待解決，相信大家會關心這些迫切的問題。

台灣這次內閣人事調整，除了由前副總統陳建仁接任行政院長之外，行政院副院長由桃園市前市長鄭文燦接任；國安局局長陳明通請辭，由外交部次長蔡明彥接任；總統府秘書長李大維回任海基會董事長；由交通部前部長林佳龍接任總統府秘書長；此外，立委管碧玲將接任海洋委員會主委。