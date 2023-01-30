德國總理：不允許俄烏戰爭轉變成俄羅斯與北約衝突

烏克蘭危機

德國總理表示我們為確保戰爭衝突沒有升級做出了一切努力

俄烏戰事近期緊張，烏克蘭呼籲西方提供更多武器，俄羅斯則加大攻擊烏克蘭力度，德國總理朔爾茨於1月29日重申不允許俄烏戰爭轉變成俄羅斯與北約衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

在美國和德國於1月26日分別承諾向烏克蘭提供主戰坦克後，俄羅斯加大攻擊烏克蘭力度，周日晚間一枚導彈擊中烏克蘭第二大城市哈爾科夫市的一棟居民樓，造成一人死亡、至少三人受傷，損失嚴重。

德國總理朔爾茨目前到訪拉美，在與智利總統會晤後於1月29日重申德國不會允許俄烏戰爭演變成俄羅斯與北約之間的衝突。

德國總理表示我們為確保戰爭衝突沒有升級做出了一切努力，因為這將對全世界造成嚴重後果，如不讓俄羅斯與北約國家之間發生戰爭，我們竭盡全力阻止它，到目前為止我們已經取得了成功，我們將繼續這樣做。

德國總理朔爾茨表示我們支持烏克蘭，這是在進行認真的辯論後做出的決定，而不應該比較誰發送最多武器。

德國總理朔爾茨告訴智利總統為了避免戰爭出現逐漸升級的危險，德國明確不會派遣地面部隊參戰，也不會提供戰機，美國政府拒絕向烏克蘭派兵。德國總理同時表示有必要與普京對話。

在經過幾個星期外交協商後，美國，德國先後宣布向烏克蘭提供坦克，德國決定批准提供14輛豹2式戰車，美國將援助烏克蘭31輛M1艾布蘭坦克，對此烏克蘭表示歡迎，同時烏克蘭呼籲西方國家提供更多先進武器以便擊退俄羅斯的入侵。