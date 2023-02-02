英媒：布林肯訪華期間將與習近平會面

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據英國《金融時報》周四援引知情人士的話報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將在訪華期間與中國領導人習近平在北京會面。這也將使他成為拜登總統內閣中首位到訪中國的部長級官員。

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此前，據政治新聞網站Politico等媒體報導，布林肯將於2月5日至6日赴華進行為期2天的訪問。多名知情人士向《金融時報》透露稱，布林肯將在周日開始的訪問行程中與習近平會面。在布林肯訪華前，拜登和習近平於去年11月在印尼巴厘島商定，他們應該找到穩定動蕩的美中關係的方法。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）今年晚些時候也將訪問中國，她上個月剛在瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴舉行會談。

曾在小布什政府中擔任美國國家安全委員會東亞事務高級主任的學者韋德寧（Dennis Wilder）評論稱：“如果習主席決定與布林肯國務卿會面，這將是中國領導人最近發出的一系列信號中的另一個，即希望改變美中關係的基調，如果不是實質的話”。韋德寧向該報表示：“習主席自從結束了災難性的清零政策後，顯然正在展開魅力攻勢，部分原因是為了說服美國企業不要將其供應鏈從中國轉移出去。”

報導提及，布林肯預計會面對象還包括中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及從駐美大使轉任的中國新任外交部長秦剛。美國國務院拒絕對報道置評。中國駐美大使館沒有立即回復該報的置評請求。

中國的部長們預計將在今年晚些時候開始訪問美國，在11月於加州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議之前。這一活動將在美中首腦預計會出席的二十國集團（G20）新德里峰會後兩個月舉行。