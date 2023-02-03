五角大樓：我們知道這是一個監視氣球，擊落或造成平民傷亡

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美國國家氣象局密蘇里州堪薩斯市部在當地時間周五中午通過推特表示，已收到來自該州西北多地的報告，“地平線上可見一個大氣球”，並指其不署於美國國家氣象局。美國國防部發言人萊德(Patrick Ryder)當天在記者會上證實，被美方追蹤的中國高空偵察氣球高度約為6萬英尺（18000米），“它具有機動能力”，並已改變路線正位於美國中部上空。萊德拒絕就氣球的具體位置加以評論，並稱“事實是我們知道這是一個監視氣球”。

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美國國家氣象局位於中部密蘇里州堪薩斯市的部門當天中午在推特上寫道：“我們在密蘇里州西北部收到了幾份報告，在地平線上可以看到一個大氣球。現在從我們位於普萊森特希爾（Pleasant Hill）的辦公室和堪薩斯城都會區可以看到它。我們已經確認，這不是一個國家氣象局的氣象氣球”。來自鄰州堪薩斯州的共和黨籍聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）表示：“我可以確認，中國的間諜球在堪薩斯州東北部上空。我的工作人員正在與執法官員聯繫。”

中國外交部周五就該事件發表聲明稱：“該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。”

五角大樓發言人、美國空軍准將萊德在當天出席記者會時回應稱：“事實是我們知道這是一個監視氣球”，“它具有機動能力”。萊德指出，如果將其擊落，該氣球墜落後“任何潛在的碎片場都將是巨大的”，並可能造成“平民傷亡或重大財產損失”。一名匿名的美國國防官員向《華盛頓郵報》表示，該氣球大約有兩三輛公共汽車那麼大，下面裝有傳感器和其他設備。

萊德告訴記者們說：“我們將繼續監測和審查各種方案”。他稱：“該氣球繼續向東移動，目前正在美國大陸的中心上空”，“我們目前評估該氣球目前沒有對地面上的人構成軍事或物理威脅”。當被問及他是否擔心一些美國平民可能試圖“干擾”氣球，大概是嘗試攔截它或試圖擊落它時，萊德指出，氣球在大約6萬英尺的高度飛行，“遠遠高於民用航空運輸的範圍”。

萊德稱，預計該氣球將在美國領空上空停留“幾天”。他拒絕透露氣球目前的確切位置及其他進一步信息。此外，白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周五告訴記者稱，拜登總統在周二聽取了關於疑似中國間諜氣球飛越美國領空的情況介紹，並要求軍方提出備選方案。

卡琳·讓-皮埃爾說，美國軍方官員“強烈建議”不要採取“動能行動”，即擊落氣球，因為由此產生的碎片可能給地面上的平民帶來風險。拜登表示同意。她說：“拜登總統認真對待軍方的......建議，顯然，總統將始終把美國人民的安全和保障放在第一位。我們正在密切跟蹤（氣球），並保持所有選項”。拜登當天在出席活動時並未直接回應媒體的相關提問。

美國國務院的匿名高級官員周五就布林肯訪華計畫向媒體通報情況時表示：“我們已經注意到中華人民共和國的遺憾聲明。但是，這個氣球出現在我們的領空是對我們主權以及國際法的明顯侵犯，發生這種情況是不可接受的。在與我們的機構間夥伴以及國會協商後，我們得出結論，此刻布林肯國務卿前往中國的條件並不合適。”

該官員稱：“我們相信通過外交手段來負責任地處理我們擁有的最複雜的雙邊關係。我們致力於在任何時候，包括在這次事件中，與中國保持開放的關係”，並指布林肯當天已與王毅傳達了訪華行程推遲的信息，“但國務卿表示，他將計畫在條件允許時儘早前往中國”。該官員稱：“同時，我們將與中國保持開放的溝通渠道，以解決我們對這一持續事件的關切，並負責任地管理我們國家之間的競爭。”