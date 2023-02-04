拜登稱周三就命令將氣球“儘快”擊落 F22戰機用一發導彈將氣球擊穿

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美國總統拜登（Joe Biden）2月4日在馬里蘭州的一座機場接受採訪時表示，中國高空監視氣球當天在美東海岸附近被成功擊落。他稱“周三，當我收到關於該氣球的簡報時，我命令五角大樓在周三儘快擊落它”。拜登稱，由於被建議等在水面上再將氣球擊落，因此推遲行動。據美聯社報導，美東時間下午2點40分左右，美國空軍一架F-22戰鬥機向氣球發射了一枚導彈，將其擊穿，當時氣球距離南卡羅來納州默特爾海灘附近的海岸約6海里。

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拜登周六在在馬里蘭州黑格斯敦地區機場向媒體表示：“周三，當我收到關於該氣球的簡報時，我命令五角大樓——在周三——儘快擊落它”。拜登告訴記者們說：“他們決定，在不對地面上的任何人造成損害的情況下，他們決定最好的時機是在它飛過水麵時......在12英里範圍內。他們成功地擊落了它，我想稱讚一下我們的飛行員，他們做到了”。當被問及這是否是來自他的國家安全團隊的建議時，拜登重申：“我告訴他們要把它擊落。他們對我說：‘讓我們等到最安全的地方去做’。”

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當天發表聲明稱：“今天下午，在拜登總統的指示下，分配給美國北方司令部的美國戰鬥機在美國領空成功地擊落了由中華人民共和國（PRC）發射的、屬於中國的高空監視氣球。該氣球被中華人民共和國用來監視美國大陸的戰略地點，在美國領海上空被擊落。周三，拜登總統授權，一旦任務能夠完成而不對氣球路徑下的美國人的生命造成不必要的風險，就會將該監視氣球擊落。”

奧斯汀稱：“經過仔細分析，美國軍事指揮官確定，由於氣球的大小和高度及其監視有效載荷，在陸地上空擊落氣球會給廣大地區的人們帶來不必要的風險。根據總統的指示，國防部制定了在我國領海上空安全擊落熱氣球的方案，同時密切監測其路徑和情報收集活動。這一行動是在加拿大政府的協調和充分支持下採取的。 我們感謝加拿大在氣球穿越北美時通過北美防空司令部（NORAD）對其進行跟蹤和分析的貢獻。”

奧斯汀稱：“今天深思熟慮的合法行動表明，拜登總統和他的國家安全團隊將始終把美國人民的安全和保障放在第一位，同時對中華人民共和國不可接受的侵犯我們主權的行為作出有效回應。”

此前，中國外交部發言人周五發表聲明稱：“該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。”

據美聯社報導，美國軍方官員認為，從6萬英尺（1.8萬米）的高空將氣球擊落會給地面上的人帶來不必要的風險。周六上午，人們在南北卡羅萊納上空發現了這個氣球，當時正在接近大西洋海岸。一位高級軍事官員在五角大樓告訴記者，當地時間下午2點39分，來自蘭利空軍基地的兩架F-22戰鬥機中的一架用一枚導彈擊落了距離南卡羅來納州海岸約6英里的氣球。當時該氣球的飛行高度在6萬至6.5萬英尺之間，而戰鬥機在5.8萬英尺飛行。該官員說，飛行員於下午3點安全返回蘭利空軍基地，其他軍機也上前支援。

官員們說，碎片落在47英尺的水中，比他們預期的淺。目前還不清楚打撈工作將需要多長時間。美國海軍在海岸警衛隊的支持下正在牽頭進行回收殘骸作業。官員們說，美國計畫檢查其覆蓋的碎片，儘管不清楚能收集到多少東西。

國際航空法規定，在五角大樓所說的中國氣球飛行的高度，即大約6萬英尺的高度，各國對空域有管轄權。在朝着太空邊緣的更高高度上，管轄權變得不明確。美國官員認為，涉事氣球既隨氣流漂移，又有能力被引導。一位官員稱，該氣球的底部配備了螺旋槳。