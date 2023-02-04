拜登稱會“處理”中國氣球 美方考慮在大西洋上空將其擊落

美國/中國/政治

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登總統2月4日在答記者問時表示，當局將處理一個正在穿越美國東部的疑似中國間諜氣球。拜登在被CNN問及美國是否會擊落該氣球時回答說：“我們會處理它”。另據美聯社引述四名美方官員的話報導，拜登政府正考慮當該氣球抵達大西洋上空時將其擊落，並在那裡回收可能的墜落殘餘物。

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拜登在被CNN記者問及美國是否會擊落該氣球時說：“我們會處理它”。報導指，拜登在周二首次聽取了關於該氣球的簡報後，一直在與美國軍方高層討論各種應對選擇。他的軍事顧問們此前警告說，不要在陸地上擊落氣球，因為巨大的碎片可能落在人或房屋上，造成平民傷亡或財產損失。拜登周六是在紐約州雪城市的停機坪上回答了記者的提問，他正在那裡探親。

美國國防部周五表示，此前在美西蒙大拿州上空看到的高空監視氣球並不構成“軍事或政治”威脅。一位國防部官員告訴CNN稱，美國北方司令部正在與美國國家航空航天局協調，以確定如果氣球被擊落的碎片區域。事發後，中國外交部多次表示美方口中的高空監視氣球是來自中國的飛艇，“屬民用性質，用於氣象等科研”。但這一說法遭到了五角大樓地否認。

據美聯社周六報導，其中兩名不願透露姓名的官員在討論這一敏感行動時說，拜登總統已經批准了在大西洋上空將該氣球擊落的決定。拜登當天在回答記者關於氣球的問題時簡短地說：“我們會處理它”。

當地時間周六上午，人們在南北卡羅萊納上空發現了這個氣球，它正在靠近美東的大西洋海岸。為了準備這次行動，美國聯邦航空管理局暫時關閉了卡羅萊納海岸線的空域，包括南卡羅萊納州查爾斯頓和默特爾海灘以及北卡羅萊納州威爾明頓的機場，直到美國東部時間周六下午至少2:45。美國聯邦航空局正在改變該地區的空中交通路線，並警告說由於飛行限制而導致的延誤。

報導指，官員們的目標是確定行動時間，以便在碎片沉入海底之前儘可能多地回收碎片。五角大樓此前估計，在大約6萬英尺（1.8萬米）高空飛行的該氣球下方懸掛的有效載荷大約有兩三輛公共汽車那麼大，氣球本身則還要大，因此任何碎片場都將是巨大的。拜登在周二首次聽取關於該氣球的簡報時，曾傾向於在陸地上空降下該氣球，但五角大樓高層官員建議不要這樣做，他們警告說，對地面人員的潛在風險超過了對中方潛在情報收益的評估。

此外，美國國防部發言人萊德(Patrick Ryder)在周五晚間提供給CNN的一份聲明中說：“我們看到關於一個氣球穿越拉丁美洲的報告。我們現在評估它是另一個中國的監視氣球”。中國外交部沒有立即回應有關第二個氣球的問題。