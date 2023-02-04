美軍將中國高空監視氣球擊落 殘骸回收行動正在進行

美國/中國/政治

據美國有線電視新聞（CNN）引述一名美國官員的話稱，美國軍方已經在美國東部沿海的大西洋上空擊落了疑似中國高空監視氣球。多家美國電視媒體的鏡頭在直播中拍下了氣球被擊落的畫面。據美聯社報導，目前正在進行回收殘骸的行動。

廣告 繼續瀏覽後續

在大西洋的美國領海內正在進行回收氣球殘骸的行動。據五角大樓發布的消息，該氣球此前在大約6萬英尺（1.8萬米）的高空飛行。據一位美國官員稱，該氣球的有效載荷，即在氣球下進行監視的部分有兩到三輛公共汽車那麼大，而氣球本身則更大。

美國總統拜登（Joe Biden）周六稍早當被問及該氣球時，回答稱“我們會處理它”。行動前，美國聯邦航空管理局和海岸警衛隊努力清理氣球到達海洋時下方的空域和水域。直播中的電視畫面顯示了一次小型爆炸，隨後氣球向水面降落。人們看到多架美國軍機在附近飛行，並在水中部署了船隻以開展回收行動。

報導稱，美方官員們的目標是確定行動的時間，以便他們能夠在碎片沉入海底之前儘可能多地回收碎片。五角大樓此前曾估計，任何碎片區都將是巨大的。當地時間周六上午，人們在南北卡羅萊納上空發現了這個氣球，它正在靠近美東的大西洋海岸。為了準備這次行動，美國聯邦航空管理局暫時關閉了卡羅萊納海岸線的空域，包括南卡羅萊納州查爾斯頓和默特爾海灘以及北卡羅萊納州威爾明頓的三座機場。

美國聯邦航空管理局還改變了該地區的空中交通路線，並警告說由於飛行限制而導致的延誤。美國海岸警衛隊建議航海者立即離開該地區，因為美國將採取的軍事行動“帶來了重大危險”。拜登在周二首次聽取關於該氣球的簡報時，曾傾向於在陸地上空降下氣球，但五角大樓的高層官員建議不要這樣做，他們警告說，對地面人員的潛在風險超過了對中方潛在情報收益的評估。

據CNN報導，南卡羅來納州默特爾海灘的當地攝影師赫夫斯特勒（Travis Huffstetler）說，他目睹了美國軍方星期六下午擊落中國氣球的一幕。他回憶說，看到多架飛機在氣球周圍飛行了大約20至30分鐘，然後他看到他認為是一枚導彈從一架飛機上飛來，將氣球擊落。

赫夫斯特勒告訴CNN記者說：“氣球基本上，像，被爆了你知道嗎？就像你會看到一個正常的氣球爆裂一樣”。他談到：“現在它仍然在漂，在我們說話的時候漂下來”。該攝影師補充說，“從海灘上看，這裡超級明顯”。

中國外交部已多次表示美方口中的高空監視氣球是來自中國的飛艇，“屬民用性質，用於氣象等科研”。但這一說法在周五遭到了五角大樓地否認。據美聯社報導，美方官員周五表示，還發生過其他類似的中國監視氣球事件，其中一位官員說，在特朗普執政期間發生過兩次，但從未公開過。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）證實，還發生過其他氣球接近或越過美國邊境的事件，但他和其他人都認為，這次的不同之處在於它在美國領土上空停留的時間之長，以及它深入美國境內的程度。