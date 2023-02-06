拜登政府提議向前特朗普官員介紹過去發生的中國氣球事件

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據《華爾街日報》周日援引多名拜登政府官員的話報導，中國過去曾向美國發送過高空監視氣球，這些氣球在離開美國領空之前沒有被發現。一名美國國防官員周六曾披露類似的事件在前總統特朗普的任期內至少發生了三次，還有一次發生在拜登上台後。拜登政府高級官員最新表示，以前的那些氣球經過美國領空的時間比這次要短得多。這可能解釋了為什麼有些氣球航行在當時沒有被發現。一位官員稱，關於這些氣球航行的許多信息是後來整合起來的。

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據美國政治新聞網站Politico報導，其中一名拜登政府官員表示：“這些信息是在前任政府離開後發現的。美國情報界準備向特朗普政府的主要官員提供有關（中國）監控項目的簡報”。這些透露消息的官員要求匿名，以便討論敏感信息。這位拜登政府官員稱，簡報者也願意向他們討論中方過去幾年在東亞、南亞和歐洲進行的類似行動。

拜登政府當地時間周日晚提出的這一提議，正值特朗普本人及其國家安全團隊的多名高級成員相繼表示，他們在執政期間從未被告知有類似的中國氣球進入美國領空的事件發生。向特朗普官員介紹情況的提議是美國軍方在周六擊落中國氣球後的最新進展，該氣球當時進入美國領空已有七天。共和黨人和前特朗普官員本周表示，他們會在“中國間諜氣球出現後立即將其擊落”，並批評拜登等到其穿越美國大陸進入大西洋後才擊落是軟弱的表現。

然而，星期六，美國國防部的一名高級官員說，中國高空監視氣球在特朗普任期內曾三次進入美國領空，之前在本屆政府期間也有一次。拜登政府官員沒有詳細說明他們是如何在這些事件發生後很久才得知的。報導指，不過，這也有助於解釋為什麼周日與Politico交談的五位特朗普政府高級官員說，他們在任時從未被告知有此類事件發生。“這從未發生過。它永遠不會發生，”特朗普周日告訴福克斯新聞稱。

“我不知道特朗普政府的任何一位文職國家安全領導人聽說過此事，”一位特朗普政府的國家安全官員說。但五角大樓官員稱，過去的事件與上周的事件的不同之處在於，這些氣球從未在美國領土上空停留過很長一段時間。當被問及具體細節，如這些事件發生的日期、地點和持續時間時，拜登政府官員以這些信息的機密性為由拒絕向Politico提供。

然而，一些現任官員的說法確實很籠統。國防部每天追蹤“數以百計”的氣球，但它們通常不被視為一種威脅。五角大樓的一位高級官員說，除非它們的行為“完全不尋常，就像這次一樣”，否則它們在美國附近或領空的存在不會被提請高級領導人注意。

在較低的層面上，美國官員們追蹤了近年來美國領土上空的多起氣球活動情況。據兩名美國官員稱，特朗普時代的一個氣球在關島上空盤旋。而在2020年，據一名前五角大樓高級官員說，情報界評估說，在弗吉尼亞州海岸監測到的小得多的氣球是中國的雷達干擾裝置。

報導稱，另一次氣球在拜登任內出現在去年2月發生在夏威夷附近。這些和可能的其他類似事件似乎沒有被實時發現。一位拜登政府高級官員說，這些事件在當時“沒有被發現”。“隨着時間的推移，我們在監測方面已經做得更好了，” 拜登政府的第二位高級官員說，並指出政權輪替不會影響到那些負責監測中國高空監視氣球的人的任命。

在拜登政府提出新提議之前，多名前特朗普政府高級官員否認曾被告知類似事件的發生。特朗普總統任內的最後一名美國國安顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert C. O'Brien）說：“在我擔任國家安全顧問期間或之前，我對任何入侵美國領空的行為一無所知，也沒有人向我介紹任何類似的中國問題”。奧布萊恩作為國安顧問的前任博爾頓（John Bolton）和麥克馬斯特（H.R. McMaster）也表示，他們從未被告知有任何類似事件發生。

“這在特朗普政府的前兩年從未發生過，”一位前國防部高級官員說。特朗普的一名高級情報官員說，在上屆政府的所有四年裡，沒有發生過類似於過去一周發生的事情。報導指，拜登的團隊沒有表示會降低相關情報等級，以公開說明2017年至2021年美國領空有中國高空監視氣球穿越的例子。在這一點上，所有簡報顯然將在閉門狀態下進行。

據《華爾街日報》報導，在擊落氣球後，美國軍方正試圖從約47英尺深的沿海水域打撈其殘骸，並了解更多關於監視能力的信息。有多艘美國海軍和海岸警衛隊的船隻參與了回收任務。截至當地時間周日下午，沒有從一位美國國防部官員所說的“非常大”的碎片場中收集到該氣球及其懸掛裝置的大的碎片。該官員說，船隻正在封鎖該地區的大部分區域。

中國外交部6日發表聲明稱，中國外交部副部長謝鋒5日“奉命代表中國政府就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉”。