美國國會參議員提交法案限制中國等國家人士購買美軍事設施臨近土地

克魯茲

美國國會參議員克魯茲（Ted Cruz）近日提交法案，為了確保美國國家安全，限制中國、俄羅斯、伊朗和北韓等敵對政府的相關人士，購買鄰近美國軍事設施的土地。

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克魯茲為參議院外交委員會成員，他提出的法案全名為《保護軍事設施和區域法案》（Protecting Military Installations and Ranges Act），該法案限制任何與中國、俄國、伊朗和北韓等敵對政府相關人士，購入距離美國軍事設施100英里或距軍事區域50英里的土地，並要求美國“外資審查委員會”（Committee on Foreign Investment in the United States）對相關銷售或租賃案逐一審查，以及賦予五角大樓權力，防止任何正被聯邦機構調查的場所進行建築工程。

代表德克薩斯州的克魯茲透過新聞稿表示：中國政府對美國造成嚴重、持續性的間諜威脅，屢屢危及德州乃至全美人民安全。他強調：“我們不能允許中共購買鄰近攸關美國國安設施的土地，擴大這些企圖。”

目前德州、佛羅里達、阿肯色等全美多個州，紛紛考慮推出法案禁止中國公民購買美國房地產，克魯茲法案可望獲得較多關注。

克魯茲的法案獲得盧比奧（Marco Rubio）、施密特（Eric Schmidt）、戴恩斯（Steve Daines）、布朗（Mike Braun）及圖博維爾（Tommy Tuberville）等五位參議員背書。

克魯茲近日還提出《保護美國免於間諜侵害法案》（Protecting America from Spies Act），規定曾對美國從事間諜活動或竊取智慧財產權的人士及其親屬，在五年內不得取得赴美簽證。