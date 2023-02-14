美官員稱中國氣球有效載荷的“很大一部分”設備已被回收

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據美國廣播公司等媒體報導，一名美國官員2月13日表示，一艘起重船在中國高空監視氣球墜落的南卡羅來納州附近海域現場，從海底吊起了該氣球的大部分有效載荷。官員們說，被回收的有效載荷長達30英尺（9.144米），有所有的技術設備和天線。

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此前，由於惡劣的天氣和大浪，搜索和打撈工作不得不在上周末停止了。2月4日，美國軍方在中國氣球飛越全美數日後將其擊落。另就隨後在上周五和周末被擊落的其他物體，這位官員說，美國軍方繼續尋找在阿拉斯加州海岸被擊落物體的殘餘物。雖然擊落該物體的美國飛行員看到碎片落在冰冷的水面上，該官員說，在惡劣的天氣下，對碎片區的搜索仍在繼續。這位官員說，當局希望在將人員置於危險的冰雪環境中之前確定確切的位置。一架美國海軍P-8巡邏機在當地尋找碎片。

關於在加拿大領空被擊落的物體，該官員說，加拿大政府正在牽頭搜尋任務，但還沒有找到碎片。而關於周日下午在密歇根州休倫湖上空被擊落的物體，該官員說，美國海岸警衛隊和加拿大當局仍在尋找落在水上的碎片。該官員說，因為有很好的視覺效果，可以看到該物體可能落在哪裡，所以有信心打撈出其殘餘物。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘配備有起重機的打撈船於周五抵達南卡羅來納州附近海域現場，並在天氣允許的情況下開始從海底打撈碎片，包括氣球下攜帶的有效載荷的一些結構和電子設備。被擊落的中國氣球攜帶的有效載荷重約2000磅，有三輛公共汽車那麼大。據該官員說，這些回收的敏感部件將被移交給美國聯邦調查局作進一步調查。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周一稱，工作人員已經從中國監視氣球上收集了“相當數量的碎片”。白宮方面拒絕對該氣球進一步的回收工作設定時間表，特別是考慮到多變的天氣條件限制了美國海軍潛水員下水的能力。

美國國家安全委員會戰略通信協調員約翰·柯比(John Kirby) 周一向媒體表示：“考慮到海況和天氣條件以及我們必須保護潛水員安全的程度，這可能需要很長時間”。

中國外交部發言人汪文斌當天在出席例行記者會時表示：“我們已經多次表明，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外、偶發事件”。他告訴記者稱，“你提到的其他所謂不明飛行物的情況，我不了解”。