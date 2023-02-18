布林肯與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤

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據《華盛頓郵報》報導，美國國務院2月18日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅當天在慕尼黑安全會議場邊進行了會晤，這是自美國在南卡羅來納州沿海擊落中國高空監視氣球以來，兩國高級外交官的首次面對面接觸。

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這次會晤是在一年一度的德國慕尼黑安全會議的間隙舉行的，來自全球各地的領導人聚集在一起，討論關鍵的地緣政治挑戰，包括俄羅斯入侵烏克蘭和中國與西方的爭論性接觸。美國國務院周六在一份聲明中說：“我們可以確認，布林肯國務卿結束了與中國國務委員兼中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅的會晤”。布林肯周六晚些時候沒有回答記者的問題。

美國國務院的聲明稱：“國務卿直接談到了中華人民共和國（PRC）高空監視氣球在美國領空對美國主權和國際法的不可接受的侵犯，強調這種不負責任的行為決不能再發生。國務卿明確表示，美國不會容忍任何侵犯我們主權的行為，中華人民共和國的高空監視氣球計畫——它已經侵入了5大洲40多個國家的領空——已經暴露在世界面前。”

該聲明稱：“關於俄羅斯對烏克蘭的野蠻戰爭，國務卿警告說，如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助其逃避系統性制裁，將產生影響和後果。國務卿譴責朝鮮（DPRK）今天的洲際彈道導彈試驗是平壤進行的最新破壞穩定的行為，並強調負責任的大國需要對這種重大國際挑戰作出回應。國務卿重申，美國長期以來的一個中國政策沒有改變，他強調了維護台灣海峽和平與穩定的重要性。”

該聲明稱：“國務卿重申拜登總統的聲明，即美國將進行競爭，並將毫無歉意地堅持我們的價值觀和利益，但我們不希望與中國發生衝突，也不尋求一場新的冷戰。國務卿強調了在任何時候都保持外交對話和開放的溝通渠道的重要性。”

王毅周六在慕尼黑安全會議上發表了題為《建設一個更加安全的世界》主旨講話。他在講話中宣布，中方將發布“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”，中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊。王毅表示，中方還將發布《全球安全倡議概念文件》，為解決當今安全困境提出更可行的舉措。在另一個小組討論會中發言的布林肯說，中國不向俄羅斯提供任何軍事援助是美國的首要任務，美方將認為這種發展是一個“非常嚴重的問題”。

據中國外交部聲明介紹，王毅在發表主旨講話後回答記者問時就氣球事件稱，“我們要求美方以理性、冷靜和專業的態度與中方一道妥善處理。但遺憾的是，美方無視基本事實，悍然出動戰機，用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反慣例和有關國際公約。中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。”

王毅表示：“我們奉勸美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。我們要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害”。他還指，“我們要求美方客觀公正看待中國的發展，奉行積極務實的對華政策，和中方一道，推動中美關係重回健康穩定的軌道。”