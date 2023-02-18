烏克蘭戰爭：貝爾伯克對中國將推進和平表示歡迎

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中國外交政策最高官員王毅在慕尼黑安全會議上的講話引起極大關注。

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據德國廣播電台報道，中國最高級外交官王毅周六在慕尼黑安全會議上預告，將為結束俄羅斯對烏克蘭戰爭推出和平倡議。中國政府將在不久的將來提出一項建議，目的是通過對話和平解決衝突。他說，施壓或單方面制裁只會適得其反，會導致無窮無盡的困難。人們必須給和平一個機會。

德國綠黨籍外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）於周六在安全會議間隙向記者們對王毅預告的和平倡議表示了歡迎。她說，如果中國“看到維護世界和平的責任”，那將是一件好事。但她同時排除任何讓烏克蘭放棄領土的可能性。此前，貝爾伯克曾對中國提出了多方批評。

與此同時，一些西方政客公開表示支持在歐洲迅速擴大軍備生產。歐盟委員會主席馮德萊恩強調，對烏克蘭的生存至關重要的武器彈藥的供應，需要等待數月甚至數年，這是不可接受的。這位基民盟政治家表示，與新冠大流行中的製藥業類似，現在也應該與軍火公司進行非官僚合作。

據德新社報道，王毅在慕尼黑安全會議邊緣還會晤了德國總理奧拉夫-朔爾茨和外部安娜萊娜-貝爾伯克。中國希望為其與德國的關係注入新的動力，擴大與德國的合作。據中國官媒新華社報道，王毅在會晤社民黨籍朔爾茨時表示，中國準備全面恢復與德國和歐洲在各領域的交流。德方最初沒有對這次會晤發表評論。

王毅說，其目的是 "擴大互利合作，增進相互了解"，他還在慕尼黑會見了外交部長安娜萊娜-貝爾伯克（綠黨）。他說，中國已經擺脫了新冠大流行的影響，經濟正在強勁復蘇。

據中國消息人士稱，王毅還與德國政治家就烏克蘭衝突問題交換了意見。兩國應共同承擔起維護世界和平和應對全球挑戰的責任。中國 "始終站在和平的一邊"。王毅說，中國會致力於和平談判。

在慕尼黑出版的《墨丘利報》表示，中國在慕尼黑安全會議上宣布將推出烏克蘭和平倡議讓人感到驚訝。王毅一方面為普京提供了扶持，另一方面，對西方的政策提出了批評。他說，國與國之間的矛盾不應通過壓力或者單方面的制裁來解決，這只會導致無窮無盡的困難。

德國新聞門戶網站t-online.de 得出的印象是，儘管有烏克蘭戰爭，中國還是在靠近德國。